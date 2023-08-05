川普回美國南方取暖　斥聯邦起訴「荒謬」

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川普在前往充滿敵意的華盛頓之後，翌日在阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）的共和黨夏季晚宴上受到熱烈歡迎。這位77歲的億萬富翁在2016年和2020年以壓倒性優勢贏得了阿拉巴馬州，該州6位共和黨籍聯邦眾議員都在晚間活動舉行前，為川普的連任競選背書。
川普還得到了阿拉巴馬州資深參議員、副州長和農業專員的支持，儘管年資較淺的參議員和州長，尚未在共和黨初選中表態支持任何候選人。
統計網站FiveThirtyEight今天的全國民調數據顯示，川普領先最接近的競爭對手－佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）達39個百分點。這種幅度的領先，在現代初選中從未有被追上的紀錄。
根據財經媒體「富比世」（Forbes）估計，這位前實境秀主角和房地產大亨的身價為25億美元，他贏得阿拉巴馬州參眾議會80多名議員支持，讓只有5名議員背書的迪尚特相形見絀。
阿拉巴馬州最大的鮑德溫郡（Baldwin）居民內爾（Robert Nail）向當地新聞入口網站AL.com表示：「迪尚特是個好人，但川普一直在那裡。他（川普）知道該做什麼，且雷厲風行。那些無稽之談的起訴只是些背景噪音。」
但川普歷史性地尋求重返白宮，卻在3項不同的刑事調查中被指控78項重罪。
川普昨天就其涉嫌干預選舉的行為出席法院的初步聆訊，預計他很快將在另一起針對南部喬治亞州的案件，因類似指控而遭州檢察官起訴。
川普另將於明年3月在紐約受審，罪名是向色情明星支付的「封口費」以錯誤方式核銷，並預定於5月因處理國家安全機密問題接受審判。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120805