南投重創22人受困！300兵力待命 埔里人問：為何不放假？
連夜豪雨造成南投縣山區災情頻傳，縣長許淑華表示，投83線及投89線還有22人受困，她除了要求警方加強人車管制，也向中央求援，包括300兵力進駐、直昇機待命等，若有緊急需求，務必要把鄉親安全帶下山。行政院副院長鄭文燦下午將前往南投災害應變中心了解現況。
記者顏幸如／南投報導
許淑華今（5）日上午到南投縣仁愛鄉勘災，但到南豐村即受阻，她返回災害應變中心後表示，南豐村受阻的路口正由怪手進行搶修、埔里、仁愛警分局在現場做人車管制，目前除了搶修車、救護車以外不開放進入。
許淑華說，縣道投89線有19位民眾受困、投83線還有3位沒帶出來，此外尚有些縣民沒連繫上，她已和鄭文燦副院長取得聯繫，請求國軍協助搶通道路、運送物資到投89線及廬山地區等地。若長者及洗腎病患、孕婦有就醫需求，由搶通人員協助開路護送救護車進入，道路中斷地區則申請直升機隨時待命，最好備而不用。
許淑華表示，目前以仁愛、信義鄉較嚴重，埔里也有路斷、土石流等零星災情，昨晚蜈蚣里活動中心已安置5-6位居民。有民眾焦急的在埔里鎮長廖志城臉書反映，連繫不上在老家的長輩，也有民眾抱怨，雨下這麼大，埔里為什麼還不停班課？鄭文燦下午2點將抵達南投縣災害應變中心。