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仁愛鄉26部落成孤島　鄭文燦：中央當南投後盾、先拚道路搶通

▲行政院副院長鄭文燦下午前往南投了解災害應變情形。（圖／南投縣政府提供，2023.08.05）
▲行政院副院長鄭文燦下午前往南投了解災害應變情形。（圖／南投縣政府提供，2023.08.05）

記者顏幸如／南投報導

豪大雨重創南投縣山區鄉鎮，行政院副院長鄭文燦下午前往南投了解災害應變情形，對於仁愛鄉26部落因道路、通訊中斷成為孤島，他指示儘快搶修台14線、縣道83線和89線的56處崩塌點，必要時啟動空投及直昇機救援。鄭文燦稱讚南投縣府團隊很認真、允諾中央各部門會盡力協助、當南投的後盾。

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鄭文燦今（5）日下午2點抵達南投消防局災害應變中心，並與行政院長陳建仁、仁愛鄉長江子信等人視訊。南投縣長許淑華報告時指出，地方於卡努颱風一星期前就投入應變整備工作，廠商也提前進駐，但颱風過後的豪雨太大，昨白天仁愛鄉陸續傳出災情，昨晚大雨再來，連信義鄉也開始慘重。

許淑華說，目前中斷的重要道路包括仁愛鄉的台14線，往霧社的71k以上有10處坍方、2處路基流失，加上縣道83線、縣道89線，共有56處中斷，目前必須先搶通台14線，才能進一步修復縣道。

▲南投縣仁愛鄉多處道路中斷，地方全力搶修中。（圖／南投縣政府提供，2023.08.05）
▲南投縣仁愛鄉多處道路中斷，地方全力搶修中。（圖／南投縣政府提供，2023.08.05）
鄭文燦則向陳建仁報告，台14線目前已搶通5處，剩下5坍方、2路基流失，預定明天下午搶通，才能接續搶進縣道。

至於人員受困部分，許淑華說，83、89線還有22人沒救出來，雖然一時沒安全問題，但其中有一位洗腎長者必須優先考量。截至目前為止，全縣已安置撤離194位居民、電力中斷2574戶、電信中斷2768戶，包括26處部落完全斷水斷電，許多外地親友聯絡不上，非常焦心。鄭文燦指示交通部和經濟部，全力責成電力公司、中華電信加快搶通、修復市話，讓家屬和民眾安心。

▲鄭文燦指示先搶修通往霧社的台14線，讓仁愛鄉各部落不再是孤島。（圖／行政院中辦提供，2023.08.05）
▲鄭文燦指示先搶修通往霧社的台14線，讓仁愛鄉各部落不再是孤島。（圖／行政院中辦提供，2023.08.05）
仁愛鄉長江子信表示，縣道89、83沿線部落已受困一天一夜，再撐一兩天沒問題，就怕搶通進度受天氣拖延；此外，盧山精英村有一位村民失蹤至今，希望能平安。鄭文燦表示，他從昨晚以電話聯絡縣長許淑華、持續關心南投災情，這次雨量創紀錄，累計超過上千毫米，接下來恐怕仍有豪雨，搶救工作要以安全為前提。

鄭文燦說，十軍團已成立進駐小組，第一批調度300人，將跟隨道路搶通進度前進災區。若接下來需要工兵單位，國防部將準備機具，協助地方搶通聯外道路。請地方先彙整好物資需求，由消防局密切掌握，評估是否有必要空投、或以直昇機援助病患。至於後續的農損、災損統計，縣府也要著手調查協助。鄭文燦不忘感謝在場的蔡培慧、羅美玲立委，強調中央會當南投的後盾。

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