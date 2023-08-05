具俊曄認了公主抱大S去廁所！首公開「20年後重逢瞬間」感動到哭
韓國男團「酷龍」成員具俊曄2022年和女星大S（徐熙媛）突然宣布結婚，喜訊震撼演藝圈，夫妻倆婚後生活十分甜蜜，具俊曄更愛妻到成為「老婆傻瓜」，不時傳出他對大S的寵妻暖舉。近日具俊曄短暫飛回韓國，也藉機錄製韓綜《黃金漁場》，節目預告昨（4）日曝光，竟首度出現具俊曄和大S在20年後再度重逢的瞬間，具俊曄還看到感動地流下男兒淚。
記者賴禹妡/綜合報導
具俊曄近日在節目《黃金漁場》上，首度公開與大S在20年後再度重逢的瞬間，只見畫面中大S穿著睡衣站在家門口，雙手捧著臉頰露出既害羞又興奮的神情，具俊曄則是推著行李箱大步向大S邁進。寵妻魔人具俊曄看到這幕，回想起當時的激動心情，在節目上忍不住掉下眼淚，展現出鐵漢柔情的一面。
而具俊曄先前曾被小姨子小S爆料，他將大S照顧到無微不至，因為大S平時習慣躺在床上追劇，只要大S一開口撒嬌，具俊曄就會把老婆公主抱到各處，甚至是抱去上廁所。對此，具俊曄也在節目上親口證實，甜曝夫妻倆私下互動：「她想去廁所，我就抱著她去，她如果說『歐巴（哥哥）我餓了』，我就會煮泡麵給她吃。」讓不少網友看了忍不住驚呼：「具俊曄真的寵妻無極限。」