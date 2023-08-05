影／洗腎患者都連絡上了！蔡英文：中部第五作戰區指揮官進駐南投

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蔡英文提到，她已經請陳建仁稍早到中央災害應變中心坐鎮，掌握各地災損狀況，透過中央、地方防災單位合作，加強、加速各項救災應變作為；而副院長鄭文燦也抵達南投，了解救災進度及現場需求。
蔡英文指出，目前南投台14線正在全力進行搶修，大家最關心的洗腎患者，目前都已經連絡上，持續掌握健康狀況，也正在陸續安排後送，空中物資運補則會視天侯狀況許可來執行。
針對各地危險路段，蔡英文說，已實施預警性封閉，交通部也正全力搶修各地的坍方路段，經濟部會彈性機動調度抽水機具，適時提供地方政府所需。
「我也指示中部的第五作戰區指揮官，已經進駐南投，隨時支援地方所需人力！」蔡英文說，感謝所有投入防災、救災的人員，不論是在指揮中心，或是冒著雨勢在救災、搶通路段、抽水排水、搶修水電的同仁，大家都辛苦了，提醒大家，颱風雖然逐漸遠離台灣，但仍要注意天氣動態，也要避免前往山區，注意安全。
陳建仁也透過臉書表示，感謝鄭文燦直接前往南投縣協助現地應變，提供最即時的協助。因應交通受阻，目前災害應變中心也提供救援措施，包含空中物資運補、傷患後送、醫療協助、緊急修復措施等，務必確保民眾的安全。
陳建仁說，大部分縣市都有做好超前部署，所以居民的救難物資，都還尚有餘裕，部分縣市，因為交通受阻的關係，需要有空中物資的救援，會盡速盡力的提供協助，也會協助未來因應災害備足14天的糧食，加強災害應變的韌性。