獨家直擊畫面！廬山做工程遇暴雨 民眾困山區「徒步8小時」逃離
卡努颱風豪雨襲台，其中南投仁愛鄉災情最為慘重，單單一日累積雨量就破千毫米，位於廬山溫泉區的麗來飯店緊鄰河床，慘遭4日豪雨掏空地基，邊坡樹木、土石都滑落，僅差一點就要坍塌；有一名李姓民眾在昨天也在廬山地區做工程，豪雨來得猝不及防，不得已受困山區整晚，今（5）日一早和同行友人天方亮就徒步下山，整整走了「8小時」才離開山區。
記者孫唯容／綜合報導
南投山區受到颱風外圍環流與西南風影響，仁愛鄉雨勢驚人，目前鄉內投89線、投83線、投85線、投71線等坍方中斷，省道台14線、台14甲線也多處受創，目前仍在全力搶修當中，災情相當慘重，南投縣政府稍早也宣布明（6）日仁愛鄉將持續停班停課。
南投縣仁愛鄉目前多個村落對外道路都無法通行，廬山溫泉區的麗來飯店、水悅溫泉會館都遭雨勢侵襲，一間地基遭掏空，一間則是百坪大廳衝進大量土石流，一名李姓民眾告訴《NOWnews今日新聞》，自己前往廬山地區執行工程作業，不料山區遭受暴雨侵襲，自己與同行友人不得已受困山區整晚，今天一早決定徒步下山，整整走了8小時才到底山腳下。
根據李男給予獨家直擊畫面中，一行人穿著雨衣，沿著公路緩慢徒步，路面皆被土石泥濘淹沒，多處地段都有嚴重凹陷，途經精英村時，更驚見鄰近路面的鐵皮屋慘遭沖刷，整棟房子消失，遠遠一頭還有一輛貨車「停止」在斷成一半的公路上，無法前進；仁愛橋也遭土石沖刷，泥水淹沒橋面，逃離過程十分險阻。