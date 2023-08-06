法國人熱愛速食與加工品　身材走樣近半數超重

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國人體重上升，法國國家衛生研究院（INSERM）今年1月底刊登在國際知名期刊「臨床醫學雜誌」（Journal of Clinical Medicine）的報告指出，18歲以上的法國人，有47.3%「超重」；其中有17%進入「肥胖」狀態。
報告指出，80年代末，法國超重人口約占30%上下；肥胖比例增加更明顯，從1997年的8.5%，到2012年的15%，再到2020年的17%。參與調查的流行病學家方邦（Annick Fontbonne）強調，「尤其18到24歲間增加最顯著。20年間，這年齡層的肥胖比例翻了4倍」。
肥胖來襲，法國衛生部也於4月底公布「更好預防與應對法國肥胖症」行動措施，包括推廣兒童與青少年飲食教育、改善校園食堂、增加肥胖相關疾病醫療資源等。
重點週刊（Le Point）6月一篇報導指出，法國直到90年代末，都是歐洲的特例，倖免於肥胖問題之外，然如今也深陷其中，超重相關疾病的醫療支出比例同樣逐漸攀升。
法國是如何走到這一步的？重點週刊分析，久坐不動、加工食品、在家做飯次數減少、夯速食。總言之，罪魁禍首便是「飲食生活不斷退步」。
從事公司教育訓練的莫嘉妮（Morgane）在接受中央社訪問時笑著說，「我昨天還在地鐵上看見一位先生必須坐兩個人的位置」，並認為「亂吃、高糖高油、加工食品」都是主因，「我看到很多人都外帶比薩回家吃」。
講到法國在家做飯的傳統，莫嘉妮感嘆，「不知道法國飲食傳統跑去哪了，感覺正被美式飲食統一」，但指出「有機」趨勢也同時發生，兩種飲食習慣都有。
法國民眾學校行政人員克莉絲汀（Christine）認為想正確飲食需要用心，「現在文化是減少努力，想彈指間取得，也不去買菜，都用外送的。缺乏真的接觸，只從網路下單，已沒有和來自土壤的真正食物直接連結」。
克莉絲汀表示，的確在海灘上觀察到法國人的體型變化，許多小孩都有過重傾向。「我覺得是因為久坐，小朋友都不太動，坐著打電動、看平板手機，用電動滑板而不騎單車」。
德法公共電視台（ARTE）3月份時事節目指出，近3年間法國速食店從3萬8000間成長到4萬5000間。戰況越演越烈，今年2月炸雞店Popeyes正式登陸，溫蒂漢堡也剛宣布將來法展店。
據統計，法國人最愛外食第一名是比薩，第二是漢堡，第三則是土耳其烤肉捲Kebab。作為麥當勞的全球第二大市場，媒體更質疑法國是否成為「美式速食的新天堂」。
戲劇所學生竽歐（Quentin Huot）也覺得過重人口明顯增加，他告訴記者，「速食店越開越多，同時越來越少人運動。Covid-19期間出現改善，但之後停了，壞習慣又回來，又轉向速食或亂吃。加上那些廣告，把不好的食物拍得很棒」。
服務業哈梅林（Léa Hamelin）覺得通膨也是原因，「以前吃得好多了，現在人們都求方便，速食也不會比較貴」。她坦言自己也染上壞習慣，幾乎每晚都吃速食，「下班時間晚了，比較簡單，也不貴，夏天熱的時候也不想開火」。
另外研究發現，過重與職業及收入也有關係。法國勞工過重比率為51.1%、肥胖比為18%；管理階層過重比為35%、肥胖比率則為9.9%。INSERM單位主管克萊蒙（Karine Clément）指出，不僅是因為收入，也跟居住地附近能找到的食材有關。
莫嘉妮同意，並指出「有些地方是食物荒漠」，缺乏新鮮食材，「有時我看到大賣場一般民眾推車中裝了可樂、便宜食品，真的不好」。
竽歐表示收入較低的民眾可能會「更注重數量而非質量，為了省錢，就買一堆高卡路里的食品」；但哈梅林則認為，其實只要用心，「吃好而不貴是可能的，只是要謹慎選擇」。
部分議員提議增加零食的增值稅以減少消費欲望，對此竽歐不贊成，覺得想吃的人還是會買。哈梅林則認為打擊肥胖，與其管制速食廣告，不如推動飲食教育、改變習慣，她妹妹班上就有介紹蔬果的課，讓原本不吃的她願意嘗試。（編輯：韋樞）1120806