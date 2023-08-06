豪雨坍方重創南投！新北消防啟動快搜部隊 今清晨南下救援
受卡努颱風影響，強勁西南氣流豪雨狂轟南投山區，多處紛紛傳出災情，對此，新北市消防局啟動快搜部隊，包含消防特搜45人、義消特搜28人、3隻搜救犬及23輛救災車輛，備齊相關救災裝備器材，於今（6日）清晨南下南投馳援。據了解，南投縣仁愛鄉南豐、春陽、廬山等部落發生土石流，主要災情在於道路搶通（台14、投89、投85)，目前已由國軍及第3河川局支援搶通中，而山區部分仍傳出有人受困，新北市也立即加入救援行列。
記者林盈君／綜合報導
消防局長李清安表示，新北快搜部隊是國內最具規模的專業搜救隊伍，配置有搜救、醫護、土木技師、重機械專家及搜救犬，過去曾參與高雄氣爆救災、復航空難、八仙樂園粉塵爆炸、蘇迪勒風災、台南震災、蝶戀花遊覽車翻車救助、花蓮震災、黑鷹直升機救援以及花蓮太魯閣號列車出軌等救援現場中，藉由平時的訓練、整備，以及長年各式救災經驗累積，跨多領域專家合作，具有國家重型搜救隊認證，過去也曾支援國外重大災害救援行動。
侯友宜市長也表示，新北快搜部隊是一支專業及具有協同作業能力的救援隊伍，當災難來臨時應發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，共同攜手合作保護人民生命財產的安全。