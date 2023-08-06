海王海后對決！南宮珉：不結婚就不能交往？《戀人》她聽到笑了
古裝韓劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，2人劇中都是情場高手，男的只想戀愛不結婚，女的憑著美貌到處「把男」，他們性格迥異卻意外擦出愛情火花，精彩可期。第一集中，安恩真與南宮珉初相識就上演公主抱，安恩真原想在樹林裡盪鞦韆，以美貌吸引優雅公子，豈料引起南宮珉的注目，安恩真一個不小心腳滑，從高空鞦韆墜落被南宮珉接住、抱入對方懷中，浪漫相遇替兩人感情埋下伏筆。
記者陳雅蘭/綜合報導
劇中，南宮珉化身「古代花花公子」，四處對女人獻殷勤，與女子交往後卻又不願意結婚，還放話說：「難道不想結婚，就不能交往嗎？」女子們氣急敗壞離開。南宮珉的行徑也在村落間傳開，古靈精怪的安恩真聽聞，笑猜南宮珉該不會是「晚上不能行男子之事」，所以才不敢進入婚姻。另一方面，安恩真憑藉美貌在鄰里間頗有人氣，她時不時還會開撩儒生，讓一眾男人對她心懷愛慕，但她遇到南宮珉後，兩位古代情場高手相遇，互動火花令人期待。
南宮珉、安恩真首次搭檔就默契十足，南宮珉嘴甜稱讚：「安恩真很吸引人又可愛，很完美的展現了吉彩活潑迷人的魅力，讓我很自然的流露浪漫演技。」安恩真也分享南宮珉在拍攝時，專業又紳士的一面，「在片場，前輩給了我很多幫助，劇中吉彩對於夢想、愛情的憧憬是很重要的，每當要演這樣的情境，前輩總是會在鏡頭後深情看著我，就像長賢一樣，所以我沒必要投入太多演技，只要看著前輩，吉彩的愛和思念就會自然而然表現出來。」
對於《戀人》播出後的表現，南宮珉坦言確實感到壓力，這幾天睡不好的原因可能也是源自於此，「如果有人問我，對收視率或話題性有信心嗎？我當然有信心，但我不知道結果會如何。我對自己一向非常嚴格，當我參與一部作品的時候，我會盡我所能把一切都展現出來，這一點是可以向大家保證的，所以不管結果如何，我都能接受」。《戀人》每週六、日在Hami Video獨家播出。