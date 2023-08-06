葛萊美女星麗珠被控性騷！還強迫摸胸、嘲笑身材　惡劣真面目遭掀

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一名女舞者提到，她被麗珠要求在荷蘭的酒吧內，強迫她摸脫衣的女性表演者胸部，過程中女舞者表示拒絕，卻遭麗珠與其他工作人員嘲笑，最後因為擔心被報復選擇妥協，案照指示做。
一直以「愛自己、愛身體」為名的麗珠，被同一名女舞者指控，她與舞蹈編導Tanisha Scott，在巡演中羞辱女舞者的身材肥胖，甚至麗珠會要求對方解釋體重變重的原因，該舞者無奈的說：「我需要解釋體重增加的原因，以及告知私生活細節，才能保住工作。」
訴狀中還提到，麗珠的舞蹈隊長Shirlene Quigley將自己的基督教信仰強加給其他表演者，還嘲笑有婚前性行為的人；製作公司BGBT的管理團隊則是被指控有種族歧視，舞團中的黑人受到「不同待遇」，遭嫌棄「懶惰、不專業、態度惡劣」，但其他非黑人舞者，並沒有遭受這樣的嚴詞批評。
對於這些指控，麗珠在IG發文回應：「過去的幾天裡，我承受了心痛的困難與壓倒性的失望，我的職業道德受到質疑、我的性格受到批評，這些指控太難以置信，而且太離譜了，這些指控來自前員工，他們已經公開承認，他們在巡演的行為是不恰當與不專業的。作為一名藝術家，我對我的工作保持熱情，且認真對待音樂與表演。」麗珠直言，因為努力工作伴隨著高標準，所以有時得做出艱難的決定，「但我從來不打算讓任何人感到不舒服，或者讓他們覺得自己在團隊中不受到重視。」
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