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葛萊美女星麗珠被控性騷！還強迫摸胸、嘲笑身材　惡劣真面目遭掀

▲麗珠被舞者指控性騷擾、種族歧視，惡劣真面目遭掀。（圖／翻攝Lizzo臉書）
▲麗珠被舞者指控性騷擾、種族歧視，惡劣真面目遭掀。（圖／翻攝Lizzo臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

35歲的美國饒舌女歌手麗珠（Lizzo）以正面、陽光的形象深植人心，多次獲得葛萊美獎肯定，近來遭3位前舞者指控性騷擾、種族歧視、羞辱舞者外型等，事件引起軒然大波，對此消息，麗珠則是在IG發文替自己喊冤：「指控太離譜了」

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麗珠與她的舞蹈隊長、製作公司BGBT遭3名前舞者起訴，內容包含性騷擾與營造敵對的工作環境，裡頭還提到，麗珠的工作團隊對性、宗教、種族歧視等，訴狀中透露，這些舞者們在2021年至2023年間還被迫參與性表演。

一名女舞者提到，她被麗珠要求在荷蘭的酒吧內，強迫她摸脫衣的女性表演者胸部，過程中女舞者表示拒絕，卻遭麗珠與其他工作人員嘲笑，最後因為擔心被報復選擇妥協，案照指示做。

▲Lizzo奪下葛萊美獎最佳流行歌手獎。（圖／美聯社）
▲麗珠近來遭指控性騷擾舞者。（圖／美聯社）
一直以「愛自己、愛身體」為名的麗珠，被同一名女舞者指控，她與舞蹈編導Tanisha Scott，在巡演中羞辱女舞者的身材肥胖，甚至麗珠會要求對方解釋體重變重的原因，該舞者無奈的說：「我需要解釋體重增加的原因，以及告知私生活細節，才能保住工作。」

訴狀中還提到，麗珠的舞蹈隊長Shirlene Quigley將自己的基督教信仰強加給其他表演者，還嘲笑有婚前性行為的人；製作公司BGBT的管理團隊則是被指控有種族歧視，舞團中的黑人受到「不同待遇」，遭嫌棄「懶惰、不專業、態度惡劣」，但其他非黑人舞者，並沒有遭受這樣的嚴詞批評。

▲麗珠被舞者指控性騷擾、種族歧視。（圖／翻攝Lizzo臉書）
▲麗珠在IG發文回應指控。（圖／翻攝Lizzo臉書）
對於這些指控，麗珠在IG發文回應：「過去的幾天裡，我承受了心痛的困難與壓倒性的失望，我的職業道德受到質疑、我的性格受到批評，這些指控太難以置信，而且太離譜了，這些指控來自前員工，他們已經公開承認，他們在巡演的行為是不恰當與不專業的。作為一名藝術家，我對我的工作保持熱情，且認真對待音樂與表演。」麗珠直言，因為努力工作伴隨著高標準，所以有時得做出艱難的決定，「但我從來不打算讓任何人感到不舒服，或者讓他們覺得自己在團隊中不受到重視。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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