張信哲蘇州開唱吸10萬人入場！粉絲沒買到票 人肉護城河場外同樂
張信哲全面展開體育場級旗艦版演唱會，昨（5）日完成蘇州站第二場演唱會，前後兩天共吸10萬粉絲入場觀賞，但沒買到票的粉絲仍多到爆，形成向隅粉絲齊聚場外，圍繞護城河用「聽」的「參與」整場演唱會的奇觀，估計有數千粉絲依然拉布條、舉應援物，全場跟著大合唱。對「未來式」系列演唱會相當有感情的張信哲，親自一手企畫並寫下心情手札，推出新書《未來是》。
記者吳雨婕/綜合報導
張信哲新書《未來是》，是張信哲巧思構想獻給支持、熱愛「未來式2.0世界巡迴演唱會」粉絲的禮物，它不是坊間一般寫真集的明星書，而是一本由裡到外呈現「未來式」從零到有過程的書籍，封面不但是皮革質感，繫上了皮繩，看起來像是本心情手札，實際上裡頭還貼心附上收藏袋，可一一把各場「未來式2.0世界巡迴演唱會」的票根、票卡安插進袋中珍藏，甚至跟著演唱會南來北往的登機證、高鐵票都可以放入其中。
書中不只有阿哲親筆寫下的關於「未來式2.0世界巡迴演唱會」的所思所想，更有這套巡演從籌備到進程，每一個環節的幕後小故事、甚至是主創、團隊對巡演的思考和花絮都寫入其中。張信哲對首版被搶購一空，覺得很開心，深感粉絲懂自己的心，更已著手籌備要在每一版裡加入新的「驚喜」，至於會有什麼彩蛋小禮會逐步加進書中，張信哲笑說：「說出來就不驚喜了！請大家拭目以待。」又忍不住說：「只能說是跟『未來式』演唱會有實質、正相關的紀念物！」令人相當期待。
此外，張信哲「未來式2.0世界巡迴演唱會」近日來到上海站，換上一套紫色西裝，在上海站演出中途，張信哲彎腰接受粉絲的獻花時，突然天外飛來一隻米老鼠，原來是有好不容易買到票進來的粉絲太興奮了，看到偶像張信哲靠近，一股腦就把要送給張信哲的米老鼠，拋物線丟上台，讓「天外飛來一鼠」的張信哲吃了一驚，但隨即大笑說：「好可愛啊！」