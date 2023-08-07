〈至少還有你〉作曲人陳匡榮逝世享年52歲 鄭中基哀悼1句話惹淚
香港知名樂團LMF成員陳匡榮（Davy／大飛）昨（6）日驚傳逝世，享年52歲。陳匡榮生前曾替林憶蓮作曲〈至少還有你〉等多首作品。同團隊友Jimmy發黑圖哀悼證實，港星鄭中基也發文悼念。
記者薛羽彤/綜合報導
陳匡榮同團隊友Jimmy昨（6）日發出全黑圖證實死訊，文中寫下「別了…摯友…少了…一路好走…R.I.P…」；鄭中基用陳匡榮寫給他的歌曲〈東京出沒〉致哀「游過我的腦海，焦點中你尚在」；盧巧音藉〈至少還有你〉歌詞哀悼陳匡榮，盼他從此遠離痛楚「痛 希望你再無痛楚，就是不願意失去你的消息。」
陳匡榮是傳奇樂團Anodize、LMF成員，同時是吉他手、鼓手，曾創作張國榮的〈午後紅茶〉、林憶蓮的〈至少還有你〉、陳奕迅〈心深傷透〉，都是他知名作品。
2020年陳匡榮和小19歲妻子移居日本，據港媒報導，他生前曾發文提及，咳嗽的時候右胸部位有刺痛感覺，被醫生診斷為肋骨神經發炎，開了消炎藥後，吃完不但沒幫助，痛處還擴散到背部，直到發現痰有血絲，再轉至「呼吸部内科」，當時他感嘆這兩個月來時常痛醒，睡眠品質非常差，甚至想回香港看中醫，如今卻傳出離世消息，令人惋惜。