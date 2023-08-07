創業壓力大結屎面　竟是大腸激躁症作祟

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壓力大腸胃每晚躁動不安 腸躁症成現代文明病「台灣人生活壓力大，約有22％的人罹患腸躁症，也就是每10位民眾就有2位是腸躁症患者！」中國醫藥大學附設醫院消化內科張安迪醫師指出，大腸激躁症患者常有腹瀉、便祕、腹脹、腹痛或腹鳴的症狀，也可能症狀交替出現。不僅造成患者日常生活中的不適甚至不便，更由於會因壓力或情緒變化而突然發作或加劇症狀。
張安迪醫師說明，目前針對大腸激躁症的患者，若輕度者可先調整生活飲食，適度排解心理壓力並且採低腹敏飲食(FODMAP)，減少刺激性或易排氣食物，輔以每週三到五次、每次至少三十分鐘的運動，可有效緩解症狀。
但針對嚴重患者，除腹瀉服用止瀉藥、便秘處方軟便劑之外，口服抗痙攣藥亦可大幅改善腹痛、腹脹症狀，但由於大腸激躁症患者症狀多元，張安迪醫師指出，由於沒有單一種藥物可以完全適用所有大腸激躁症患者，必須透過信任的醫病關係互相配合治療，以提升治療成功率。「曾有一位患者主訴她每晚蕩氣迴腸的聲音讓她先生抱怨：『吵得睡不著！』才驅使她就醫，在持續服用口服抗痙攣藥快半年後，她的腹叫腹鳴狀況即消失！」
穩定配合醫囑治療成關鍵 15週治療可預防復發但每兩位就有一位患者在症狀緩解後自行停藥，於是又再次復發！張安迪醫師呼籲：「配合醫囑是成功治療的關鍵，研究指出，口服抗痙攣藥穩定治療至少15週可達到最佳療效，可預防90%患者免於腹痛復發的困擾，建議藥物治療應配合醫囑至少要吃滿三到六個月。」由於大腸激躁症患者療程多需同時服用兩種以上藥物，患者伴隨焦慮、憂鬱，或高齡患者也可能有三高或慢性病，目前已有單顆含三種機轉的抗痙攣藥，藥物主要由腸道原型排出，不須透過肝腎代謝，因此同時服用多種藥物也不需調整劑量。
張安迪醫師提醒，民眾可參考「羅馬準則」，通常症狀至少在6個月前開始，而在過去3個月內平均每周至少1天的復發性腹痛，伴隨下列合併症狀至少兩項以上，包括：腹痛與排便相關、有排便頻率的變化，或糞便外觀形狀的改變，即應盡快到腸胃科就醫。臨床上，在排除重大疾病危險因子例如年紀或家族病史，進一步確認非器質性問題或電解質、荷爾蒙等失調等，即可能是大腸激躁症。建議患者可與醫師討論治療方案，並信任主治醫師，醫病合作完成整個療程。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58756
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