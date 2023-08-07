40歲女3年「不吃早餐」養出2公分膽結石！醫揭1招簡單有效減肥法：只需2原則
一位40歲的女士為了控制體重3年不吃早餐，但近日因聽說這個方法「會增加2成膽結石風險」而感到非常擔心，便上門求醫，果然超音波竟發現有2公分的膽結石！
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肝膽腸胃內科專科醫師蕭敦仁在臉書粉專《蕭敦仁醫師》分享案例時指出，這名女患者用「不吃早餐」這個方法控制體重已有3年，減肥效果不錯，近日因為在中廣「聽醫師的話」節目中聽說「早餐不吃會增加2成膽結石風險」，很擔心膽會有問題，於是特地老遠從台北到桃園看診做腹超，經超音波一看竟有一顆2公分大的膽結石。
蕭敦仁解釋，空腹時間長，膽汁不排出，本就會增加膽結石風險。建議大家最好確保三餐都要吃，並且飲食中要攝取30%的油脂，而且要是富含不飽和脂肪酸的好油；否則石頭會越養越大顆，到時就非開刀不可了。
另外，蕭敦仁也奉勸大家在使用168減肥法之前要深思，對於想要體重控制者，他建議每日三餐都只吃7分飽，一樣能達到好效果！
本文經 蕭敦仁醫師 臉書粉專《蕭敦仁醫師》授權報導
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