張善為罹怪病神隱10年！香蕉哥哥隔空慶生 一句話惹哭粉絲
曾經是兒童台「黑皮哥哥」的藝人張善為，親切可愛形象深植人心，2013年卻罹患突發性怪病，因血塊壓迫到脊椎神經導致行動不便，手術後隨即淡出螢光幕，至今已經神隱10年，今（7）日是他的48歲生日，曾經一起在YOYO台工作的「香蕉哥哥」發文隔空慶生，表示很想念這位朋友，1句話讓粉絲都感動不已。
記者江芷稜/綜合報導
張善為拍廣告被導演陳玉勳發掘，2001年演出偶像劇《麻辣教師》踏入演藝圈，又以兒童台的「黑皮哥哥」形象活躍於綜藝節目中，戲劇表現也相當不錯。孰料張善為2013年突然罹患怪病，開始發燒、頭暈想吐，就醫檢查出是血塊壓迫脊椎神經，開刀後下半身行動不便形同癱瘓，連動根腳趾頭都非常困難，他在臉書上透露與病魔奮戰中，不方便回覆粉絲消息，隨即銷聲匿跡。
如今10年過去，香蕉哥哥在張善為48歲生日這天，隔空向好友送上祝福，在臉書上寫道：「想念一位朋友，Happybirthday！」雖未指名道姓，但他曬出張善為最愛的哆啦A夢圖片，讓大家瞬間想到黑皮哥哥，粉絲紛紛留言祝他48歲生日快樂，和張善為合作過戲劇的金鐘影帝吳政迪也感動留言：「我也想念一位朋友，他非常喜歡小叮噹！生日快樂」。
而張善為2013年在臉書坦言現況只能躺著，動一根指頭都很困難，「很驚又無助！」淡出娛樂圈後，只有助理阿耀私下探視過他，阿耀2017年對外透露張善為靠著坐輪椅行動，復健過程緩慢，但腳踝和腳掌已經可以彎曲，仍需家人協助才能上廁所，內心相當煎熬，粉絲只能透過臉書表達關心、懷念，希望他早日康復，有機會再出現螢光幕前。