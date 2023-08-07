通膨公布前！美Fed理事放「鷹」 台幣早盤開升後一度貶回31.7元
美國今（2023）年7月就業增長放緩，增強市場對經濟「軟著陸」希望，進而降低美國聯準會（Fed）9月升息預期，美國10年期公債殖利率走低，不過，也有美國聯準會（Fed）理事放話可能須再升息，才能壓抑通膨至2%目標，美元指數稍有滑落，亞洲主要貨幣兌美元出現反彈，新台幣兌美元今（7）日早盤也開升，但由於美國通膨將公布，市場趨向觀望，新台幣一度又回貶破31.7元，之後再隨台股及亞幣走揚而回升，目前在31.666元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
新台幣兌美元已連5貶，不過，隨著美元指數稍有回落至102.08附近，亞洲主要貨幣兌美元反彈，其中韓元早盤來到1300.45兌1美元，日圓兌美元亦在142.02價位，人民幣中間價亦上修至7.1380價位，離岸人民幣兌美元則貶值來到7.196附近。
至於新台幣兌美元今日早盤在台股走揚及亞幣反彈之下，以31.65元。升值4.1分開出，不過，由於美國聯準會理事放「鷹」，9月仍可能繼續升息，加上美國最新通膨數據即將公布，市場趨向觀望，新台幣升幅有限，甚至一度又回貶破31.7元，來到31.708元，貶值1.7分，目前又回升來到31.666元附近。