登革熱疫情再起　防曬乳和防蚊液哪個先擦？　藥師這樣說

我是廣告 請繼續往下閱讀
服用特定藥物 恐增加中暑風險全球氣溫屢創紀錄，高溫以及炎熱是所有台灣民眾在夏天必須學會面對的天氣，藥師公會中藥發展委員會主委黃世勳提醒民眾，戶外活動除了注意防曬和熱傷害風險，民眾若有服用特定藥物恐怕會增加中暑機率，要避免外出曬太陽，若有服用抑制汗腺分泌的藥物，像是抗組織胺藥與三環抗憂鬱藥等，恐怕會增加中暑風險，要儘量減少戶外活動。
- 影響流汗或散熱作用：血管收縮劑、三環抗憂鬱藥、抗組織胺藥物
- 影響皮膚血流，降低散熱功能：β-blocker
- 引起高熱：中藥的部分例如何首烏與白芥子應留意。
- UVA：是造成皮膚曬黑與老化的主因。
- PA：主要是用來抗紫外線UVA，+號是表示延緩曬黑時間，每多一個+則多延長2-4倍防曬時間。
- UVB：會造成曬紅與曬傷。
- SPF：主要是用來抗紫外線UVB，SPF係數越高，代表可延緩皮膚曬紅的時間，選購標準依照個人使用習慣及需求而異。
此外，在家自製簡易曬傷中藥護理外敷藥液，也可以緩解曬傷的不適感，將雷公根、蒲公英、白及、生甘草、黃芩加水及米酒，先浸泡30分鐘，再小火熬煮20分鐘後，加入冰片攪拌蓋鍋關火放涼，使用乾淨紗布沾濕，覆蓋曬傷部位，冷敷約莫10-15分鐘，每日3-4回。剩餘的藥液可裝入玻璃製的噴霧罐中，攜帶外出使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58781
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw