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登革熱疫情再起　防曬乳和防蚊液哪個先擦？　藥師這樣說

登革熱疫情再起　防曬乳和防蚊液哪個先擦？　藥師這樣說
登革熱疫情再起　防曬乳和防蚊液哪個先擦？　藥師這樣說

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】近期登革熱疫情再起，在使用防蚊液與防曬乳的時候，究竟要先擦哪個呢？藥師王儀絜解說，須「先防曬再防蚊」，且兩者需間隔15分鐘以上，以避免部分防曬乳中的「二苯甲酮」成分與防蚊液中的敵避 （diethyltoluamide，DEET）成分作用，造成刺激皮膚、噁心、想吐或暈眩。

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服用特定藥物　恐增加中暑風險

全球氣溫屢創紀錄，高溫以及炎熱是所有台灣民眾在夏天必須學會面對的天氣，藥師公會中藥發展委員會主委黃世勳提醒民眾，戶外活動除了注意防曬和熱傷害風險，民眾若有服用特定藥物恐怕會增加中暑機率，要避免外出曬太陽，若有服用抑制汗腺分泌的藥物，像是抗組織胺藥與三環抗憂鬱藥等，恐怕會增加中暑風險，要儘量減少戶外活動。

  • 影響流汗或散熱作用：血管收縮劑、三環抗憂鬱藥、抗組織胺藥物
  • 影響皮膚血流，降低散熱功能：β-blocker
  • 引起高熱：中藥的部分例如何首烏與白芥子應留意。
在進行戶外活動時，使用防曬產品避免曬傷與曬黑成了必備動作，但要如何選購具有保護力的防曬用品？王儀絜表示，常見的防曬乳外部標示，均有PA （Protection Grade of UVA）和SPF（Sun Protection Factor）係數

  • UVA：是造成皮膚曬黑與老化的主因。
  • PA：主要是用來抗紫外線UVA，+號是表示延緩曬黑時間，每多一個+則多延長2-4倍防曬時間。
  • UVB：會造成曬紅與曬傷。
  • SPF：主要是用來抗紫外線UVB，SPF係數越高，代表可延緩皮膚曬紅的時間，選購標準依照個人使用習慣及需求而異。
若戶外活動不慎曬傷後，可以先用冷水降溫，使用市售的蘆薈凝膠等產品，局部 冷敷改善不適，若居家使用新鮮蘆薈，建議是取其新鮮果肉類似果凍凝膠的部分，而蘆薈的綠皮部份，在處理時要避免接觸黃色汁液，其含有的蘆薈大黄素（Aloe emodin），恐怕會導致皮膚過敏等現象。

此外，在家自製簡易曬傷中藥護理外敷藥液，也可以緩解曬傷的不適感，將雷公根、蒲公英、白及、生甘草、黃芩加水及米酒，先浸泡30分鐘，再小火熬煮20分鐘後，加入冰片攪拌蓋鍋關火放涼，使用乾淨紗布沾濕，覆蓋曬傷部位，冷敷約莫10-15分鐘，每日3-4回。剩餘的藥液可裝入玻璃製的噴霧罐中，攜帶外出使用。 




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58781

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