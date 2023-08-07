天氣熱心情差？醫曝「夏季憂鬱症」4大常見表現：女性好發率多4倍

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▲ 夏季憂鬱症是一種季節性情感障礙，可能與陽光、花粉、高溫、孤獨感有關。（示意圖／每日健康）
余佳容在臉書粉專《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》發文提到，夏季憂鬱症也被稱為「反向季節性情感障礙」 （reverse SAD） ，是一種季節性憂鬱症的形式，但與秋季和冬季的「季節性情感障礙」（Seasonal affective disorder，SAD）不同，夏季憂鬱症的症狀通常在春末或初夏開始，並在秋季結束，特徵有「易怒、煩躁」、「焦慮」、「體重減輕和食慾減退」、「睡眠困擾和睡眠時間減少」。
余佳容指出，雖然夏季憂鬱症的原因尚不明，但有一些理論提到：
一、過多陽光暴露，導致生理節律改變，進而影響褪黑激素降低，從而導致睡眠模式紊亂；
二、花粉計數增加和高溫可能對症狀有影響，有研究表示，患者在花粉多的日子會出現較差的情緒狀態，高溫也容易令人感到不適、影響情緒；
三、孤獨感也可能是原因之一，有研究顯示，與常人所想的不同，在夏天感到孤獨的人比例反而比冬天更多。
值得一提的是，女性患者比男性多出4倍，發病年齡多在18至30歲之間，家族中有其他類型的情緒障礙病史的人也有更高的好發率。據美國國家精神健康研究所的說法，診斷夏季憂鬱症需要符合特定季節出現的重度憂鬱症的標準，且症狀必須持續存在2年以上，醫生會根據病史和症狀之間的關係進行評估。
余佳容透露，可以透過心理治療和藥物治療來緩解夏季憂鬱症，而定期運動、均衡飲食及學習壓力管理和放鬆技巧，都可以幫助維持良好心理狀態，包括深呼吸、冥想 、瑜伽、按摩等，若每年夏季都出現困擾，可以考慮記錄症狀發展模式或時間表，並盡速諮詢專業人士進行評估，才能有效減輕憂鬱症狀。
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