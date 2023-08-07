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大腸內視鏡檢查，及早阻斷大腸癌
北投健康管理醫院副院長錢政平醫師說明，癌症大多好發於 45~65 歲之間，癌症從可疑病灶進展到癌化，會經過一段時間，如果能透過安排健康檢查在早期發現，都有機會掌握黃金治療時機，甚至是提早一步阻斷癌症發生。
大腸癌是發生率最高的癌症，與愛吃油炸、速食、肉食，及運動量不足等生活型態有關，尤其男性大多喜歡吃紅肉，應酬、外食機會又多，且普遍較不愛吃蔬果，很容易使飲食不均衡、纖維質攝取不足。加上時常熬夜、壓力大，或有抽菸喝酒等習慣，更會使得腸道功能紊亂，增加腸癌罹患率。
雖然癌症風險通常隨著年齡增長逐漸攀升，但在外界環境刺激下，大腸癌也有年輕化的趨勢，錢政平建議， 40 歲就可開始安排大腸內視鏡檢查，如果有家族史的民眾則應提早安排檢查。
肺部低劑量電腦斷層掃描，防止肺癌找上門
聯安診所家醫科健康管理中心主任洪育忠醫師提到，已成為新國病的肺癌對於男性威脅也相當大。根據統計，台灣罹患肺癌者有一半以上都沒有抽菸，而原與日漸嚴重的空污有關，因此除了吸菸者要注意，非吸菸者也應小心。
肺部是無聲的器官，就算罹患肺癌也常無明顯症狀，加上病程進展快速，發現時多已晚期，使得治療的反應不佳，若能提早發現、及早治療，就能提升存活率。建議健康檢查時，可加購肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）及早篩檢。
而衛生福利部國民健康署自 111 年 7 月 1 日起，推動肺癌早期偵測計畫，提供具健保資格之肺癌高風險族群 2 年 1 次公費低劑量胸部電腦斷層檢查（LDCT）。
前列腺抗原驗血檢查，降低攝護腺癌風險
錢政平指出， 男性年過 50 歲就需當心攝護腺癌，由於 50 歲以上男性中 5 成有攝護腺肥大問題，兩者雖無明顯關聯，但當攝護腺癌發生時，其症狀非常容易被誤認是良性攝護腺肥大所造成而輕忽。
攝護腺癌常見的篩檢方式除了傳統的肛門指檢外，還有前列腺抗原驗血檢查（PSA）血液檢測，以及利用磁振造影（MRI）清楚觀看攝護腺，在醫師診斷上及後續治療也都有很大的幫助。
洪育忠提到，近年來也有發現男性荷爾蒙分泌減少有提前的趨勢，有不少 40 歲，甚至 30 多歲的男性沒有顯著症狀，但一檢查卻發現男性荷爾蒙失衡，長期下來容易影響情緒、精神，甚至是與另一半的親蜜關係。
洪育忠提醒愛吃油炸物、肥胖者，經常攝取高油脂食物罹患攝護腺癌症風險也可能會相對提高，必須留意，可進一步安排功能性醫學檢查，如：男性荷爾蒙、環境荷爾蒙、抗氧化營養檢測等，從代謝功能上找健康。
頸動脈超音波，揪出心血管相關疾病
洪育忠表示，以男性十大死因來看，心臟疾病高居十大死因第二名、腦血管疾病第四名、高血壓性疾病第八名，由此可知，心血管疾病與三高已成為威脅男性健康不可忽視的疾病。
定期進行基本的檢測，如心臟超音波、頸動脈超音波、運動心電圖、動脈硬化儀等檢查，如有異常，再運用高階的影像醫學作為輔助，如心臟動脈鈣化指數分析，可了解心肌梗塞風險；透過 MRI 的高解析度影像，能揪出藏在腦中的腦動脈瘤；電腦斷層掃描則可檢視腦血管是否有鈣化、狹窄、堵塞的問題。
抽血、量血壓防三高
隨著年齡增長，身體各項器官難以避免老化問題，除了上述疾病以外，也可利用超音波幫肝臟及腎臟做初步檢查，發現可疑病灶時，醫師便能視情況建議是否安排進一步 MRI 檢查，以釐清病況。而兩者還有非侵入式、無輻射暴露的優點。
別忘了盛行率最高的慢性疾病 ( 三高 ) 問題，透過抽血及血壓測量就可檢視。若在初期發現，還能夠有很大的機會只需靠改善生活、飲食型態，不需依賴藥物就可成功逆轉，千萬別忽視不控制，恐會造成腦心血管提早發生病變。
兩位醫師同時呼籲，爸爸們想維持健康體魄，除了及早透過健康檢查為健康訂製管理計畫，平日也需注意均衡飲食、培養運動習慣、不抽菸、少喝酒及維持理想體重，才能健健康康與家人們享受天倫之樂。
文／黃慧玫、圖／蘇鈺婷
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 爸爸都適用的父親節禮物！健康檢查從 4 面向守護爸爸健康