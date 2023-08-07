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「不准戰爭！我的孫子才2歲」　阿公里長看板真心話2度爆紅

▲豐田里長劉瑞銓3個月前掛看板時，即引起熱議。（圖／翻攝蔡正元臉書，2023.08.07）
▲豐田里長劉瑞銓3個月前掛看板時，即引起熱議。（圖／翻攝蔡正元臉書，2023.08.07）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原區豐田里長劉瑞銓3個月前在路口掛上大型看板，寫著「不准有戰爭，我的孫子才2歲」。「阿公的心聲」被人PO在臉書社團「路上觀察學院」，引起熱烈討論和迴響。劉瑞銓表示，他因烏克蘭戰爭有感而發，只想強調「和平真的很重要」。

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劉瑞銓在豐原區豐原大道一處路口掛的白底黑字大型看板，唯一兩個紅字是「不准」，最下方署名「豐田里長劉瑞銓的真心話」。有人將看板照片PO在臉書社團「路上觀察學院」，網友熱烈討論，有人說，里長心聲應該去對岸講一下，也有人說，這種心聲，就跟烏克蘭說反對戰爭是一樣的道理。

其實今年4月底看板剛掛時，即引起網路熱議，立委王定宇、前立委蔡正元都曾在臉書討論。

▲王定宇挖苦里長的看板，應該掛在天安門。（圖／翻攝王定宇臉書，2023.08.07）
▲王定宇挖苦里長的看板，應該掛在天安門。（圖／翻攝王定宇臉書，2023.08.07）
王定宇臉書指這位藍營里長和許多藍營人士一樣，只會要求「被侵略者」不要戰爭、不要抵抗，卻不敢要求「侵略者」反戰，這種論調根本就是幫助「侵略者」掃平防衛意志的爪牙！前立委謝欣霓也留言「去天安門掛這看板比較有效吧」，徐姓網友則建議「掛中國富士康大門口」

支持劉瑞銓的民眾在蔡正元臉書留言，強調「卑微的民眾沒有什麼大理想，只是希望辛苦一生養育的子孫能平安成長，偉大的政黨能了解？」「選民進黨就是選擇戰爭」

當時劉瑞銓受訪時表示，他看到烏俄戰爭的慘況，加上自己孫子才2歲，且副總統賴清德也說過「戰爭沒有人是贏家」，因此希望下一任總統可以坐下來跟習近平談談。

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