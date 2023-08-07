NBA／Iverson選出史上最佳得分後衛！Jordan、Kobe等皆榜上有名
美國職籃(NBA)名將Allen Iverson在球員時期締造許多豐功偉業，曾三度入選NBA年度第一隊，及2001年最有價值球員。近期接受國外媒體採訪時，選出他的全世代得分後衛Top5，除了為人熟知的Michael Jordan、Kobe Bryant外，他還選出Dwyane Wade、Vince Carter以及Tracy McGrady。
實習記者徐增峰/綜合報導
Michael Jordan在籃球界的名聲眾所皆知，生涯拿過6次冠軍以及入選14次全明星等紀錄，常被公認是籃球圈的GOAT（ Greatest Of All Time)，尤其是他的奮戰精神、關鍵時刻的表現及無人能敵的得分能力。
Kobe Bryant同樣也是傳奇球星，不只是在NBA，甚至全世界都受到他「曼巴精神」的影響，帶著球場上共5次的NBA總冠軍以及史上第二的單場最高得分紀錄（81分）等成績，讓Kobe在體育界的名聲與指標持續激勵全世界數不盡的球員。
Dwyane Wade在熱火時期的巔峰表現與快得驚人的速度，讓他有「閃電俠」的美名，Wade球員時期在球場上展現他無與倫比的天賦、運動家精神以及關鍵時刻的表現，曾和他搭檔的隊友Shaquille O'Neal 和LeBron James都稱讚他是最厲害的得分後衛之一。
靠著優異的灌籃聞名於世的Vince Carter，被公認是世界上灌籃最具觀賞性的灌籃王之一，曾經在2000年的灌籃大賽獲得冠軍，另外因為他的球員生涯相當長長壽，還成為NBA歷史上唯一一位在四個不同年代打過球的球員，因此即便從未獲得冠軍，他仍然相當受球員與粉絲喜愛與尊重。
2003及2004年的得分王Tracy McGrady，在巔峰時期的他可以說是「得分機器」，讓敵隊的防守員都對他相當敬畏，他除了連續兩年拿下得分王外，也入選過7次全明星，縱使McGrady生涯遇過不少的傷勢，他的表現依舊深刻烙印在全球籃球迷的心中。