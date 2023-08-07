爸爸也會出現產後焦慮症！影響原因曝　教你3招戰勝恐懼

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男性心理健康被低估 父親也有產後焦慮國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，根據一項系統性文獻回顧指出，約有2.4%至18%的父親會有產後焦慮症狀(Leach, Poyser, Cooklin, & Giallo, 2016)。此外更有研究與上述定性研究相互呼應，並指出父親角色的壓力來源，更可能是由內、外在多重壓力的作用。然而，2023年一項研究也特別指出，針對父親的心理健康至今仍然被低估(Garthus-Niegel & Kittel-Schneider, 2023)。
邱弘毅所長提醒，家庭成員的增加本質上就是一個家庭事件，每位家庭成員的心理健康都很重要，特別在華人的文化下，「男性」心理健康議題更需要家人、親友以及社會，更加細心的觀察與陪伴。
負面情緒與不夠了解、擔憂有關 這樣做減少恐懼董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒都源自於對「未知」、「父親角色」資訊的不夠了解與擔憂，建議男性朋友在伴侶懷孕時就共同學習「父親角色」的知識，像是上網查閱或請教有經驗的人、一起上媽媽教室，主動詢問伴侶的需求，多一些了解，就能減少初為人父的不安與恐懼。
用這3 個方式 因應未知恐懼研究也顯示，男性適應新角色的過程，會採用抽菸、延長工作時間這種否認或逃避的活動來因應，但這可能會造成更多的衝突與壓力。建議男性朋友可採取三個方式來因應
(1)建立有效的紓壓習慣，例如運動。
(2)安排適切的獨處時間，到戶外走動至少20分鐘或是從事自己喜歡的興趣。
(3)接受與尋求幫助，讓別人知道自己需要協助，並不是「示弱」而是獲得協助的開始。
葉雅馨提醒，伴侶和身邊親友要對新手父親展現支持與關心，讓他們感受到自己的存在和重要性，能夠彼此合作與理解，度過育兒的挑戰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58776
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