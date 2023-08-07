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卡努颱風將襲韓！世界童軍大露營撤首爾　我童軍團配合到最後

▲颱風卡努逼近韓國，在韓國舉行的第25屆世界童子軍大露營將遷移營地。（圖／翻攝自中華民國童軍臉書）
▲颱風卡努逼近韓國，在韓國舉行的第25屆世界童子軍大露營將遷移營地。（圖／翻攝自中華民國童軍臉書）

記者李琦瑋／綜合報導

今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，因為高溫熱浪、營地淹水、蚊蟲成堆等問題，導致活動一開始就有400多人中暑，英、美童軍組織紛紛提前拔營，還被網友形容在舉辦「魷魚遊戲」，而隨著卡努颱風逼近，韓國主辦方決定將所有參加者往首爾方向撤離，我國1600多名童軍也將跟著撤離，將配合到最後，也會參加12日的閉幕典禮。

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第25屆世界童軍大露營8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，有來自世界各國的4.3萬人參加，其中台灣有1600多人。

韓國政府原本宣布活動繼續，並傾力協助改善營地環境，然而，由於卡努颱風預計將直撲韓國，韓國政府決定參與童子軍大露營的全體成員提前撤出新萬錦營地，世界童軍運動組織（WOSM）也在今（7）日下午2點於官網宣布撤離消息。

我國童軍團原本要全員撤離，卻出現變化，教育部次長林明裕表示，卡努颱風預計9日、10日襲韓，原本的露營場地是一望無際的沙灘地，相當危險，因此，韓國主辦方決定8日起陸續將所有人遷移到其他安全的營地，以避開颱風的侵襲，讓整個活動可以繼續進行，韓國主辦方會負責遷移營地衍生的支出，我方則予以尊重並配合到最後，並參加8月11日的音樂晚會及12日的閉幕典禮。

中華民國童軍總會也公告通知，因為卡努颱風將於8月9日至11日影響韓國，童軍總會持續關注著颱風發展，作出重要的應變決策，以確保每位參與我們世界大露營人員的安全。

中華民國童軍總會表示，據大會最新的決定，在新萬金營地進行的活動將提前結束，總會與韓國政府及主辦單位密切合作，大會將會安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以排除颱風的影響。大會將提供完善的食宿和醫療照顧，並同時安排交通。

中華民國童軍總會指出，大會亦計劃於8月11日舉行世界大露營的閉幕式，並安排一場精彩的K-POP音樂會，為整個活動畫下完美的句點，參加人員的送機交通安排將於8月12日開始實施。

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