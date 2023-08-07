卡努颱風將襲韓！世界童軍大露營撤首爾　我童軍團配合到最後

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韓國政府原本宣布活動繼續，並傾力協助改善營地環境，然而，由於卡努颱風預計將直撲韓國，韓國政府決定參與童子軍大露營的全體成員提前撤出新萬錦營地，世界童軍運動組織（WOSM）也在今（7）日下午2點於官網宣布撤離消息。
我國童軍團原本要全員撤離，卻出現變化，教育部次長林明裕表示，卡努颱風預計9日、10日襲韓，原本的露營場地是一望無際的沙灘地，相當危險，因此，韓國主辦方決定8日起陸續將所有人遷移到其他安全的營地，以避開颱風的侵襲，讓整個活動可以繼續進行，韓國主辦方會負責遷移營地衍生的支出，我方則予以尊重並配合到最後，並參加8月11日的音樂晚會及12日的閉幕典禮。
中華民國童軍總會也公告通知，因為卡努颱風將於8月9日至11日影響韓國，童軍總會持續關注著颱風發展，作出重要的應變決策，以確保每位參與我們世界大露營人員的安全。
中華民國童軍總會表示，據大會最新的決定，在新萬金營地進行的活動將提前結束，總會與韓國政府及主辦單位密切合作，大會將會安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以排除颱風的影響。大會將提供完善的食宿和醫療照顧，並同時安排交通。
中華民國童軍總會指出，大會亦計劃於8月11日舉行世界大露營的閉幕式，並安排一場精彩的K-POP音樂會，為整個活動畫下完美的句點，參加人員的送機交通安排將於8月12日開始實施。