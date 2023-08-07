感念工程人員與國軍付出　蔡英文南投勘災連說5次謝謝、你們辛苦

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一行人之後前往仁愛鄉災區，到南豐村加油站的公路總局進駐點，了解道路搶通情形。公路總局表示已將鄰近的南投、谷關、信義工務段可用人力都調過來，其中兩組人馬由主管帶隊，以徒步方式一天走20幾公里，實地紀錄各路段損害情形，其他人漏夜持續搶通。
省道台14線、台14甲共計19處重大坍方、4處路基缺口，其中最大規模是南豐段長達900公尺、4公尺高的災情，目前已進行最後的機土清運工作。截至昨天下午5點，霧社到合歡山的台14線80K到94K已全線搶通，94K以上無人居住，維持徒步可以行走的路況。
鄭文燦報告時強調，只要道路搶修到哪裡，水電、通訊就修復到哪裡。現階段儘快恢復道路、水電、通訊，接著投入自來水、簡水、基地台重建。至於農損部份，第一階段統計出一億多元，行政院已指示地方從速從寬認定，由縣府先發救助金，之後中央再撥款，讓復原工作儘快進行。
蔡英文表示，南投48小時的雨量一度破歷史紀錄、造成嚴重災情，中央一定會全力協助地方救災和災後復原工作。這次卡努颱風，公路總局同仁預先進駐、漏夜搶修非常辛苦，她要求大家給搶修人員拍手，也指示務必恢復台14線、台14甲線的通行，讓縣府及鄉公所後續能進入部落繼續搶通、重建。
接著蔡英文問了一句「公路總局的同仁在哪裡」？眾人以為總統還有指示，蔡英文卻是說「你們真的很辛苦」。接著她提到各單位穩定仁愛鄉民生需求、持續空投物資、直昇機接送傷患及孕婦時，再次強調「這個工作很辛苦，謝謝大家努力讓工作快速完成」，臨上車前還逐一致意，握拳說了3次「你們很棒！加油！」「中央和地方要一起合作打拚」。
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