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感念工程人員與國軍付出　蔡英文南投勘災連說5次謝謝、你們辛苦

▲現場搶修單位來不及列印大張的簡報資料，蔡英文身體往前傾，努力看清最新搶救進度。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
▲現場搶修單位來不及列印大張的簡報資料，蔡英文身體往前傾，努力看清最新搶救進度。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）

記者顏幸如／南投報導

卡努颱風帶來西南風及豪雨，南投縣山區受創嚴重，總統蔡英文下午前往了解救災物資統整狀況、道路搶通情形。她指示儘快恢復台14線與台14甲線、穩定仁愛鄉民生需求、做好損害補償及災後重建計畫等3大工作。蔡英文致詞時連續對現場搶通人員、國軍說了5次「非常感謝」、「你們真的很辛苦」，臨上車前還主動上前致意，握拳說了3次「你們很棒！加油！」

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▲公路總局報告不眠不休搶修過程，蔡英文讚許「你們真的很辛苦」。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
▲公路總局報告不眠不休搶修過程，蔡英文讚許「你們真的很辛苦」。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
總統蔡英文今（7）日由行政院副院長鄭文燦、南投副縣長王瑞德等人陪同，先到埔里鎮謝緯紀念營地關心救災物資統整狀況，她不斷對志工表達感謝，表示透過志工統整的地圖，可以看見所有部落和地區的需要，民間發揮組織力量且井然有序提供物資，真的非常不簡單。

一行人之後前往仁愛鄉災區，到南豐村加油站的公路總局進駐點，了解道路搶通情形。公路總局表示已將鄰近的南投、谷關、信義工務段可用人力都調過來，其中兩組人馬由主管帶隊，以徒步方式一天走20幾公里，實地紀錄各路段損害情形，其他人漏夜持續搶通。

省道台14線、台14甲共計19處重大坍方、4處路基缺口，其中最大規模是南豐段長達900公尺、4公尺高的災情，目前已進行最後的機土清運工作。截至昨天下午5點，霧社到合歡山的台14線80K到94K已全線搶通，94K以上無人居住，維持徒步可以行走的路況。

▲省道台14線災情最嚴重的南豐社區段，目前已可雙向通車。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
▲省道台14線災情最嚴重的南豐社區段，目前已可雙向通車。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
鄭文燦報告時強調，只要道路搶修到哪裡，水電、通訊就修復到哪裡。現階段儘快恢復道路、水電、通訊，接著投入自來水、簡水、基地台重建。至於農損部份，第一階段統計出一億多元，行政院已指示地方從速從寬認定，由縣府先發救助金，之後中央再撥款，讓復原工作儘快進行。

蔡英文表示，南投48小時的雨量一度破歷史紀錄、造成嚴重災情，中央一定會全力協助地方救災和災後復原工作。這次卡努颱風，公路總局同仁預先進駐、漏夜搶修非常辛苦，她要求大家給搶修人員拍手，也指示務必恢復台14線、台14甲線的通行，讓縣府及鄉公所後續能進入部落繼續搶通、重建。

▲軍方向蔡英文報告徒步挺進各「孤島」送物資的進度。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
▲軍方向蔡英文報告徒步挺進各「孤島」送物資的進度。（圖／南投縣議員沈夙崢提供，2023.08.07）
接著蔡英文問了一句「公路總局的同仁在哪裡」？眾人以為總統還有指示，蔡英文卻是說「你們真的很辛苦」。接著她提到各單位穩定仁愛鄉民生需求、持續空投物資、直昇機接送傷患及孕婦時，再次強調「這個工作很辛苦，謝謝大家努力讓工作快速完成」，臨上車前還逐一致意，握拳說了3次「你們很棒！加油！」「中央和地方要一起合作打拚」。

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