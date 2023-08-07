別因小事，全盤否定自己

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我渴望能擁有一套自己的判斷標準，在面對任何狀況都能不為所動、從容應付，但從小就常逃避與人接觸的我，絕對沒有足夠的經驗去建立自己的判斷基準。
●如何應對人生中，各種突發狀況？
●又該採取何種行動？
●在哪些狀況下會失敗？又有哪些事情做了會讓人搥胸扼腕？
一般人都會藉由生活中與人的接觸、互動，自然而然懂得如何應對進退，但生性退縮的人往往缺乏這類經驗，因此經常為此迷惘、不知該如何是好。可是，要一個人馬上改變習慣走進人群，又談何容易？
「難道就沒有可以增進溝通技巧的辦法嗎？」我曾這樣擔憂地想著。
於是我決定大量閱讀，「看書就能接觸到更多不同的想法，藉由閱讀體會各種的人生，也許會對我的人際關係有所幫助。」這是我當時的想法。
這種囫圇吞棗、一整年閱讀量可達兩百本書的日子，就這樣持續了四年，而這些內容真的對我的溝通能力有所助益嗎？我覺得並不盡然，但也因此獲得了一項重要的附加價值──「廣泛閱讀」為我帶來了一點自信，這對我來說算得上是一次成功經驗。當然，世界上博覽群書的人不計其數。不過對於當時自認一無是處的我而言，這段大量閱讀的經驗，也成為未來競爭的籌碼之一。
找不到自己的定位、優柔寡斷又多慮、整天在意別人怎麼看你──全都是缺乏自信。
而這也和生性退縮有關。大多是從小就常被人指責個性上的缺點、不斷被要求改正自己原有的特質，總是只看到自己不如人的地方，就把目標放在補足這些缺點上。
這樣的孩子在長大成人後，反而不懂得「如何提升自己的長處」，到了一定的年紀還是不知道專長在哪？這也往往導致自信心不足。因此，我也希望你試著努力找出一項讓自己願意埋頭鑽研，甚至做得比別人還要出色的事物，什麼都可以；就如我所提到的，巧妙結合優缺點與特質、找出自己的屬性，便能在重拾自信的同時，發現自己被忽略已久的價值。
意識自己的「正向特質」在哪？並充分發揮，你就不會再感到迷惘。
還能讓自己成為受人青睞的優勢，把以前修正缺點的時間，拿來充實自己的優點，你會發現一切更得心應手；你知道的，如此的專注力也是一流的，對吧！
在「群我關係」找到對應再怎麼怕生、不擅交際，若無法融入社會，就無法賺取養活自己的收入。 大多數人還是會選擇進入一般被稱為「公司」的組織裡，而這正是沒有自信心的人最大煩惱來源。
高中的時候，遲到和早退的次數誇張地多，我也不是什麼不良學生，只是覺得「能不要上學就不要上學」。不想去學校，還可以偶爾偷個懶，想辦法請假或翹課（實際上當然不能），但工作後就沒那麼好混了，這會直接影響到你的收入與經濟來源，想躲也躲不掉，不想去上班又不能沒工作，總讓人陷入痛苦的心理交戰，有關這樣的心情與工作規畫這個主題我會在下一章詳述。但是靦腆的性格，本來就很不適合組織裡的團體生活，我就是最明顯的例子。
工作本身並不討厭，痛苦的是必須長時間與一群人共處，這才是最讓我喘不過氣，就像其他人一樣，我每天努力工作、正常上下班，時間久了還是會產生「不想上班」的抗拒感，而且不曾消失過，這讓我一逮到機會就想偷懶。可想而知，這樣不僅無法把工作做好，也有損他人對自己的觀感。
畢業後工作沒多久，就覺得上班很痛苦，那時原本還以為是上司的關係。不想看到上司討人厭的嘴臉，當然提不起勁上班，後來我也成為主管，需要管理部屬，但「不想上班」的念頭不減反增；原因就在於──我只想要「獨處」，這和上司、部屬是誰都沒有關係。我這才發現──原來我不適合與人共事，只要和別人一起工作就會很有壓力。
那麼我該如何面對這個問題？又該如何排解壓力？這正是不擅交際的人要在這個社會上生存，就一定得處理的課題。我也認為，本章的核心概念「找出團體裡的自我定位」，這是一道人生必經的程序。
生怕麻煩別人、也怕招惹麻煩，於是努力保持低調，這樣做只會讓你的生活永遠充斥著緊張與壓力。因此，為了身心健康著想，請努力邁出腳步，讓你的特質被看見、被肯定、被需要，試著減少無謂的壓力，否則只會讓你怠忽眼前重要的工作，若能好好磨練、發揮自己的專長，使其無可取代，未來你甚至能夠選擇獨立創業（像我就是如此）。請以自己喜歡的方式過生活，也不要放棄，跟著我一起朝下個階段前進。
本文摘選自《開始喜歡自己的不完美》，方言文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58747
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