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但在事業、家庭兩頭燒的情況下，Amy 身心承受龐大壓力，加上擔心疫情影響工作，經常出現失眠、頭暈頭痛及肩頸僵硬問題，甚至會有胸悶、心跳加速狀況，經家人陪同求助身心診所。
收治個案的精神科醫師楊聰財替 Amy 進行自律神經檢查，發現她交感神經過盛，心臟彈性老化程度達 75 歲，抗壓指數也比正常人低，確診為「廣泛性焦慮症」。經過 3 個月藥物及心理治療後，症狀獲得大幅改善。
高壓時代，廣泛性焦慮症威脅精神健康
楊聰財表示，新冠疫情除了威脅國人健康，衍生的精神健康問題也浮上檯面。根據健保署統計，110 年求診精神科人數已突破 130 萬人，相較前一年成長 3.2%，其中，「廣泛性焦慮症」更位居精神疾病第三名。
楊聰財表示，疫情對民眾的經濟、休閒活動及人際關係影響巨大，加上最近兩岸軍事對峙情勢升高，更加速許多人對未來充滿不確定感，導致身心健康受到威脅。臨床觀察，罹患「廣泛性焦慮症」患者增加兩成左右。
負面情緒，導致併發自律神經失調
他進一步說明，平時累積的壓力若無法適當紓解，容易使壓力激素升高，並在體內造成焦慮負面情緒，就像很多「壓力石」擠壓在腦袋裡，最後引發「廣泛性焦慮症」，甚至併發「自律神經失調」。
自律神經是由大腦發出連結身體內臟器官及腺體分泌的神經系統，分為交感神經及副交感神經。交感神經就像人體加油器，可以讓心跳加速、呼吸加快及活化肌肉張力；副交感神經則是煞車器，讓心跳變慢、呼吸平穩及肌肉放鬆等。
自律神經失調時，會出現注意力不集中、容易疲勞、煩躁易怒、生悶氣、緊張及睡眠障礙等症狀，且症狀持續長達半年以上。而廣泛性焦慮症的發生率，大約每 10 到 20 人會有 1 位，且女性發生率是男性的 2 倍，盛行率約為 3〜4%。
自律神經檢測儀，量身打造精準治療
廣泛性焦慮症合併自律神經失調的評估，可透過「自律神經測量儀」來檢測，觀察交感神經及副交感神經的活性變化，搭配心跳變異（HRV）的頻譜分析結果，評估交感及副交感神經相互協調狀況、心臟彈性老化程度及抗壓指數。
楊聰財指出，經綜合評估參數，可協助醫師進一步擬定適合的治療用藥，量身打造個人化的精準醫療，提高患者治療效果。「自律神經失調不用過度擔心，及早發現、及早預防，只要經過適當調整後，是可恢復原來功能。」
讓患者恢復生活常軌是改善「廣泛性焦慮症」的重要指標，楊聰財建議，透過運動及腹式呼吸來放鬆自律神經外，也建議補充 GABA、色胺酸或魚油等穩定情緒的營養素。後續再透過認知行為治療及藥物，幫助患者遠離廣泛性焦慮症。
他呼籲，若察覺自己或他人出現身心不適症狀時，也應及早尋求專業醫師協助，避免造成更嚴重的身心疾病。
我得了「廣泛性焦慮症」了嗎？
- 對於許多事件 (如工作和學校的表現) 有過度的焦慮和擔憂 (擔心期望)，至少 6 個月的期間內，有此症狀的日子比沒有多。
- 認為難以控制擔憂感。
- 此焦慮和擔憂合併以下 6 個症狀中的 3 個或更多：
(1) 坐立不安或感覺緊張、心情不定
(2) 容易疲勞
(3) 注意力不集中，腦筋一片空白
(4) 易怒
(5) 肌肉緊繃
(6) 睡眠困擾，難以入睡或坐立不安
- 此焦慮、擔憂或身體不適症狀引起臨床上顯著的苦惱、社交、職業或其他重要功能減損。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 鋼鐵性格恐是廣泛性焦慮症的主因！專家盤點解決辦法