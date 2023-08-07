中醫也能治運動傷害！　用「它」放鬆肌肉、降發炎反應

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急性和慢性傷害 立即處理可降低嚴重程度臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師楊鯉源表示，運動傷害可分為急性傷害和慢性傷害。急性傷害像是肌肉拉傷、挫傷（淤青）、骨折、擦傷、扭傷，若立即接受適當之處理，則可降低傷害的程度。如果過度運動，沒有適當休息所累積的傷害稱為慢性傷害，會產生各種慢性發炎，例如肌腱炎、關節炎等。
中醫運動醫學 靈活運用經絡筋膜理論楊鯉源說，中醫運動醫學介入時，經由患者整體受傷狀況及身體動態模式來分析，例如常常聽到的頭痛醫腳、腳痛醫頭就是根據人體的經絡筋膜理論來治療。此外，有時有些病症是體質或內科疾病造成的，需要內傷外治，中醫也可以同時處理，使身體達到最佳的平衡狀態。
中醫根據運動傷害的多樣性和多變性，靈活運用適當的診斷和治療，打造「個人化醫療」，使選手擁有最佳的身體狀態上場比賽。
針灸短時間內放鬆肌肉 降低發炎反應中醫運用針灸、電刺激、傷科推拿等各種方式來減緩運動傷害與不適，並提升運動員自身的活動能力與整體表現。其中「針灸」在治療軟組織（如肌肉、肌腱等）有很好的效果。運動員常因為肌肉過度緊繃、疲勞，而產生急、慢性的疼痛。針灸可以在短時間內放鬆肌肉、降低發炎反應。
中醫在運動醫學的領域已經受到重視，前NBA球星員林書豪 、俠客．歐尼爾(Shaquille O'Neal)、帕森斯(Chandler Parsons)，都曾使用針灸治療腿傷與背傷。國際賽事中也愈來愈多隨隊中醫師，針灸治療可以讓球員迅速重回場上，發揮更好表現。中醫運動醫學不僅可以處理大部分的運動傷害，也可以協助專業運動選手增進運動表現，更可以幫助一般民眾改善疾病預後、保持身體健康及提高生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58772
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