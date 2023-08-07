父親節4大超商咖啡優惠！7-11特大杯買10送10　雞尾酒咖啡買2送2

（國泰）確診乳癌後該怎麼辦？　透過實際案例了解乳癌診斷、治療、追蹤過程！

（國泰）確診乳癌後該怎麼辦？　透過實際案例了解乳癌診斷、治療、追蹤過程！
（國泰）確診乳癌後該怎麼辦？　透過實際案例了解乳癌診斷、治療、追蹤過程！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】乳癌在台灣女性十大癌症發生、死亡位居前三名，許多女性聞乳癌而色變，在確診為乳癌後常常不知所措，不知道後續該怎麼辦。國泰綜合醫院一般外科醫師蔡欣恬以林女士的實際案例，說明乳癌診斷、治療、追蹤的過程，希望乳癌患者可以藉此了解相關醫療團隊會逐步協助患者，讓身心都獲得最好的治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

乳房檢查、確定診斷　安排入院接受後續檢查治療

43歲的林女士最近因為大她2歲的姐姐被診斷為乳癌，因此讓她有些擔心，前往乳房外科門診進行檢查，醫師觸診時發現林女士的右側乳房外側，有個區塊偏硬，但是沒辦法摸到明顯的腫塊。

因此安排林女士進行乳房超音波、3D乳房攝影檢查。蔡欣恬醫師表示，乳房超音波中發現林女士右側乳房10 點鐘距離乳頭3公分處，有個1公分左右的陰影，3D乳房攝影則發現其緻密的乳房組織中，偏外上方的右側乳房，有一叢 群聚的微小鈣化點，評估為BI-RADS4，懷疑異常且有惡性疑慮。

而在接受超音波導引腫瘤粗針穿刺切片術後，病理報告證實是「侵襲性乳腺管乳癌」，因此便安排林女士住院、接受後續的檢查與治療。

住院後檢查、評估　治療以「醫病共享決策」決定

林女士在住院中心報到後，先接受了心電圖與肺部X光檢查，再前往病房報到，蔡欣恬醫師提到，主責護理師在病房會先核對病人身份，並進行相關檢查（包括血液檢查），接著外科的專責護理師及住院醫師便與林女士進行詳細的會談，協助主治醫師更全面了解林女士的狀況。

之後林女士進一步接受低劑量肺部電腦斷層、腹部超音波，排除了肺部、肝臟轉移。蔡欣恬醫師表示，醫療團隊根據林女士的檢查結果，與林女士及家屬進行醫病共享決策，告訴林女士有以下2種治療方式：

  • 乳房部分切除併腋下前哨淋巴結切片手術，後續放射線治療
  • 乳房全切除併腋下前哨淋巴結切片手術，可考慮乳頭保留手術合併乳房重建手術
蔡欣恬醫師提到，最後林女士選擇以內視鏡微創手術方式進行乳房全切除併腋下前哨淋巴結切片合併乳頭保留與乳房重建。

在手術前、後，乳癌治療團隊都會針對林女士的病情開團隊會議。蔡欣恬醫師表示，最後團隊的建議術後使用荷爾蒙治療口服藥物，之後可以考慮使用基因檢測評估是否需接受化學治療，而幸運的是林女士檢測結果為低復發性，所以只需定期服用口服藥物並於門診追蹤，暫時無須至腫瘤內科接受化學治療。

生理、心理全方位照顧　排解憂鬱、焦慮情緒

而除了生理的治療外，心理的部分團隊也給予許多協助、支持。蔡欣恬醫師提到，像林女士在得知自己確診後，雖然很努力建立自己面對疾病的態度，但是心情仍很低落，在家中她就有接到醫院乳癌個管師的關心電話，和她確認住院時程以及是否需要其他協助。

在住院之後，個管師也隨即到病房探訪，並且提供了乳癌治療相關的衛教說明。同時社會服務室的社工師也有訪視林女士，幫忙提供相關的協助。此外，主責護理師也察覺林女士日益嚴重的憂鬱與焦慮，因此安排會診腫瘤心理師來和林女士聊聊，傾聽苦惱同時也傳授一些放鬆及排解情緒的小撇步

蔡欣恬醫師表示，乳癌治療包含跨科醫師團隊（乳房外科、整形外科、血液腫瘤科、心臟內科 、放射腫瘤科、放射線科、病理科等），以及乳癌個案管理師、社工師、腫瘤心理師、營養師等，在確診乳癌逐步進入治療療程中，都會主動協助乳癌患者，希望病患能在身體與心理都達到最好的治療效果。

因此，民眾若確診為乳癌千萬不要太過驚慌、絕望，現在醫學逐漸進步，許多治療方式陸續出現，又有專業的醫療團隊給予支持、協助，民眾應早期診斷、早期治療。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-1-5.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58762

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中醫也能治運動傷害！　用「它」放鬆肌肉、降發炎反應

中暑症狀有哪些？醫揭「4大前兆」　緩解方法曝：沒改善馬上就醫

鋼鐵性格恐是廣泛性焦慮症的主因！專家盤點解決辦法

別因小事，全盤否定自己

我是廣告 請繼續往下閱讀