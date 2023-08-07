（國泰）確診乳癌後該怎麼辦？　透過實際案例了解乳癌診斷、治療、追蹤過程！

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乳房檢查、確定診斷 安排入院接受後續檢查治療43歲的林女士最近因為大她2歲的姐姐被診斷為乳癌，因此讓她有些擔心，前往乳房外科門診進行檢查，醫師觸診時發現林女士的右側乳房外側，有個區塊偏硬，但是沒辦法摸到明顯的腫塊。
因此安排林女士進行乳房超音波、3D乳房攝影檢查。蔡欣恬醫師表示，乳房超音波中發現林女士右側乳房10 點鐘距離乳頭3公分處，有個1公分左右的陰影，3D乳房攝影則發現其緻密的乳房組織中，偏外上方的右側乳房，有一叢 群聚的微小鈣化點，評估為BI-RADS4，懷疑異常且有惡性疑慮。
而在接受超音波導引腫瘤粗針穿刺切片術後，病理報告證實是「侵襲性乳腺管乳癌」，因此便安排林女士住院、接受後續的檢查與治療。
住院後檢查、評估 治療以「醫病共享決策」決定林女士在住院中心報到後，先接受了心電圖與肺部X光檢查，再前往病房報到，蔡欣恬醫師提到，主責護理師在病房會先核對病人身份，並進行相關檢查（包括血液檢查），接著外科的專責護理師及住院醫師便與林女士進行詳細的會談，協助主治醫師更全面了解林女士的狀況。
之後林女士進一步接受低劑量肺部電腦斷層、腹部超音波，排除了肺部、肝臟轉移。蔡欣恬醫師表示，醫療團隊根據林女士的檢查結果，與林女士及家屬進行醫病共享決策，告訴林女士有以下2種治療方式：
- 乳房部分切除併腋下前哨淋巴結切片手術，後續放射線治療
- 乳房全切除併腋下前哨淋巴結切片手術，可考慮乳頭保留手術合併乳房重建手術
在手術前、後，乳癌治療團隊都會針對林女士的病情開團隊會議。蔡欣恬醫師表示，最後團隊的建議術後使用荷爾蒙治療口服藥物，之後可以考慮使用基因檢測評估是否需接受化學治療，而幸運的是林女士檢測結果為低復發性，所以只需定期服用口服藥物並於門診追蹤，暫時無須至腫瘤內科接受化學治療。
生理、心理全方位照顧 排解憂鬱、焦慮情緒而除了生理的治療外，心理的部分團隊也給予許多協助、支持。蔡欣恬醫師提到，像林女士在得知自己確診後，雖然很努力建立自己面對疾病的態度，但是心情仍很低落，在家中她就有接到醫院乳癌個管師的關心電話，和她確認住院時程以及是否需要其他協助。
在住院之後，個管師也隨即到病房探訪，並且提供了乳癌治療相關的衛教說明。同時社會服務室的社工師也有訪視林女士，幫忙提供相關的協助。此外，主責護理師也察覺林女士日益嚴重的憂鬱與焦慮，因此安排會診腫瘤心理師來和林女士聊聊，傾聽苦惱同時也傳授一些放鬆及排解情緒的小撇步
蔡欣恬醫師表示，乳癌治療包含跨科醫師團隊（乳房外科、整形外科、血液腫瘤科、心臟內科 、放射腫瘤科、放射線科、病理科等），以及乳癌個案管理師、社工師、腫瘤心理師、營養師等，在確診乳癌逐步進入治療療程中，都會主動協助乳癌患者，希望病患能在身體與心理都達到最好的治療效果。
因此，民眾若確診為乳癌千萬不要太過驚慌、絕望，現在醫學逐漸進步，許多治療方式陸續出現，又有專業的醫療團隊給予支持、協助，民眾應早期診斷、早期治療。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-1-5.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58762
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