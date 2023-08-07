他沒慢性病、沒打疫苗染新冠重症　5萬cc「血漿置換」救命

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細胞激素風暴 嚴重幾小時就會致命衛福部傳染病防治醫療網中區副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文說，「細胞激素風暴」指的是人體免疫系統出現過度的防禦，當免疫系統跟入侵身體的病菌作戰時，過度反應攻擊，引發大量的「細胞激素」，不只殺死病菌，也敵我不分，造成自身的器官損傷或衰竭。最多的情況是攻擊肺泡，傷害肺部，甚至肝、腎、心臟、大腦等器官，嚴重的話，可能在幾小時內就致命。
血漿置換術 避免細胞激素持續惡化黃伊文表示，不少臨床資料顯示，有些青壯年沒有慢性病史，卻快速從沒有症狀到急遽惡化、過世，真正猝死原因不是新冠病毒，而是「細胞激素風暴」引起的免疫失控。
黃伊文說，邱先生的血漿中充斥著不好的抗體、細胞因子，他們進行了血漿置換術，換了5次5萬ｃｃ的血漿，運用血液淨化的技術去移除細胞因子，避免細胞激素持續惡化，才從死神手中搶回一命。
打疫苗增保護力 降低重症風險邱先生醒來後轉到一般病房，有點斷片，不知道在加護病房待了25天，但認得親友，之前的記憶大都記得。他感慨地說，他身體健壯，沒有不良嗜好，竟一染疫就這麼嚴重，早知道還是要施打疫苗才對。
黃伊文呼籲，9月學校開學後群聚的機會增多，疫情或許會增溫，沒打過疫苗的人還是要去施打，多一點保護力，即使感染了，也能降低重症的機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58773
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