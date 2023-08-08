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台積電美國廠缺工！推「10天免經驗速成班」　錄取後年薪近2百萬

▲台積電美國亞利桑那州廠，與社區學院合作推動快速入門計畫，期盼加速半導體人才育成。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電美國亞利桑那州廠，與社區學院合作推動快速入門計畫，期盼加速半導體人才育成。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

台積電美國亞利桑那州廠，量產時間由原預計的2024年延到2025年，根據外媒報導指出，由於技術工人不足問題，當地有3所社區學院，提供半導體技術員快速入門計劃（Semiconductor Technician Quick Start program），只需10天就能取得相關認證，甚至是沒有半導體理工背景的人，只要完成訓練就有機會被正式錄取，且年薪將近200萬。

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對此，台積電也證實，確實與社區學院合作推動快速入門計畫，期盼加速半導體人才育成，而計畫包括半導體製造的基礎概念、基本技能與工作內容等，其中部分內容也由公司配合支援，係台積電ESG培育人才的項目之一。但台積電也指出，最終仍須經過公司招募規定與面試通過後，才具備錄用資格。

據外媒報導，如亞利桑那州馬里科帕縣社區學院（MCCC），10天的課程學費為291美元，約合台幣9233元，另加上15美元的註冊費，學費總計不到1萬元，且亞利桑那州居民，只要通過課程就可獲得全額補助，非當地居民也可獲得部分補助。而自今年7月起，已有600多名學生參加，若成功被台積電錄取，平均時薪為30美元，平均年薪約6萬2370美元不等。

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