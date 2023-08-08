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「健康鐵人5遠3」活動　破3關抽獎拿好禮、遠離代謝症候群！

「健康鐵人5遠3」活動　破3關抽獎拿好禮、遠離代謝症候群！
「健康鐵人5遠3」活動　破3關抽獎拿好禮、遠離代謝症候群！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據國健署「國民營養健康調查」統計，台灣代謝症候群盛行率高達34.6%，約每3人就有1人是患者，估計全台已有675萬人罹患代謝症候群。千禧之愛健康基金會董事長暨國家衛生研究院副院長許惠恒表示，代謝症候群與心血管疾病、糖尿病等有關，因此希望民眾重視代謝症候群並達到「5遠3」。

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而腰圍是代謝症候群的5項重要指標之一，因此千禧之愛基金會舉辦89量腰日記者會，並與健保署、國健署一同宣導，更邀請藝人王中平及其女兒韓菲共同擔任健康大使，發起「健康鐵人5遠3」網路活動。韓菲表示，今年父親節民眾不妨和家人一起參與活動、抽獎獲得禮物，也能把健康一起送給爸爸。

代謝症候群5指標　「5遠3」可避免多種疾病風險

千禧之愛基金會董事暨彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德表示，代謝症候群有5項風險指標包含：

  • 腹部脂肪堆積（腰圍男性≧90cm、女性≧80cm）
  • 血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）
  • 好的高密度膽固醇（HDL-C）偏低（男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL）
  • 三酸甘油脂（TG）偏高（TG≧90mg／dL）
  • 空腹血糖值偏高（血糖值≧100mg／dL）
只要5項指標中有3項（含）以上達異常值，即可判定為「代謝症候群」，後續可能會提高糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、腦中風等疾病風險，甚至增加罹癌機會，所以民眾應透過飲食調整、規律運動、良好作息，至少遠離3項風險指標達到「5遠3」，避免代謝症候群風險。

「健康鐵人5遠3」活動　3關卡關關有獎可抽

而基金會也與健保署、國健署合作發起「健康鐵人5遠3」網路活動（https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/），希望透過活動增加民眾對代謝症候群的重視與認知。

活動時間為8月9日至8月22日，一共分為3個關卡：

  1. 健康鐵人教室（提升認知）：
選出代謝症候群的5項關鍵指標、答題即可過關

  1. 健康鐵人存摺（落實量測及學習紀錄）：
民眾量測、檢驗代謝症候群5項風險指標，並記錄於健保快易通APP中的「健康存摺／代謝症候群專區」

  1. 健康鐵人評估（評估慢性病風險）：
民眾至國健署「慢性病風險評估平台」填寫腰圍、血壓等數值並計算風險，截圖完成畫面並上傳

千禧之愛基金會表示，民眾每完成一關就可參加該關卡的抽獎活動，每關獨立贈獎，獎品包含便利店購物金及禮劵、豆漿、綠茶、登山杖等，最大獎可抽2000元禮劵，此外還有日本知名人氣品牌聯名的證件帶、捲尺等多項好禮，一共有超過63,000份豐富贈品，歡迎民眾一起挑戰。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58809

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