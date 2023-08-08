「健康鐵人5遠3」活動　破3關抽獎拿好禮、遠離代謝症候群！

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代謝症候群5指標 「5遠3」可避免多種疾病風險千禧之愛基金會董事暨彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德表示，代謝症候群有5項風險指標包含：
- 腹部脂肪堆積（腰圍男性≧90cm、女性≧80cm）
- 血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）
- 好的高密度膽固醇（HDL-C）偏低（男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL）
- 三酸甘油脂（TG）偏高（TG≧90mg／dL）
- 空腹血糖值偏高（血糖值≧100mg／dL）
「健康鐵人5遠3」活動 3關卡關關有獎可抽而基金會也與健保署、國健署合作發起「健康鐵人5遠3」網路活動（https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/），希望透過活動增加民眾對代謝症候群的重視與認知。
活動時間為8月9日至8月22日，一共分為3個關卡：
- 健康鐵人教室（提升認知）：
- 健康鐵人存摺（落實量測及學習紀錄）：
- 健康鐵人評估（評估慢性病風險）：
千禧之愛基金會表示，民眾每完成一關就可參加該關卡的抽獎活動，每關獨立贈獎，獎品包含便利店購物金及禮劵、豆漿、綠茶、登山杖等，最大獎可抽2000元禮劵，此外還有日本知名人氣品牌聯名的證件帶、捲尺等多項好禮，一共有超過63,000份豐富贈品，歡迎民眾一起挑戰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58809
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