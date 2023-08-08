學生哽咽救老師！竹縣義民中學逾百人北上陳情：立即復聘10教師

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後續校方未出席協調會，僅派家長會長代表出席，惹怒楊文科，並做出3點決議，10名教師已續聘不需再簽回聘書，3天內發出8月份薪水，7天內召開臨時校務會議，與教師代表面對面協商規約相關事宜；楊文科也將親自到學校，要求校方給個交代。
逾百名義民中學師生家長今天到教育部前陳情，再過三周就要開學，盼教育部積極作為，讓義民中學全體教師盡快回聘、依法領取全薪，以安定教師士氣，維護學生受教權，讓義民重回辦學正軌。
教師代表李老師控訴學校不僅違法大量解聘教師，校務運作更完全未尊重專業與多數教師意見，拒不執行校務會議通過的提案，校長甚至片面取消晚輔，漠視學生權益，校園治理紊亂，烏煙瘴氣的校園氛圍，讓師生家長感到失望，呼籲教育部不能只是要求學校限期改善，應以更為具體的行動制止學校董事會違法亂紀，以確保師生權益。
畢業校友徐同學哽咽表示，8月在電視上看到老師們被不當解聘的記者會，螢幕中曾經教過他的老師各個低頭不語，甚至有的哭紅了眼，畫面呈現的不真實感 ，讓他一度不願相信這種事怎麼可能發生在母校。他說，很感謝老師們在他人生徬徨、升學壓力時給予支持陪伴，才想站出來替老師發聲，呼籲學校儘快依規定回聘教師，回復友善校園。
孩子就讀義民中學國中部的媽媽vivian指出，孩子告知班上有好幾位老師接獲不續聘通知，班上很多同學都哭了，之後課程受到師資動盪延誤，班上氛圍開始變得焦慮不安。家長都很憂心師資大量臨時更迭，讓孩子學習品質打折，對於公權力未能伸張更感憤怒。
師生家長提出3訴求，義民教師均已回聘，毋須再行重簽聘約；學校應於8月9日下班前發全薪給全體教師；學校應於1週內與教師完成聘約協商。
立委王婉諭說，自事件發生至今，他已經陪同教師出席兩次協調會議，然而校方卻始終推諉卸責，不是缺席會議就是不願正面回答問題，呼籲校方應儘速依法續聘並給薪，並針對規約內容召開協商。立委范雲表示，義民中學年年滿招，無財務危機，任意苛刻教師，根本就是無視教育公共性，把私校當營利事業，一定會要求教育部確實監督處理，絕不能放任私校傷害師生。
全教總理事長侯俊良指出，此案爭議在於，義民中學是滿招學校，學校基金還有盈餘，但校方卻要求教師學術研究費打95折，苛扣教師薪水，還片面修改教師服務規約，以定型化契約強制增加此項規定，教師們不認同減薪條款，對爭議條款加註意見回擲學校，學校卻要求重簽聘約，形同逼迫教師簽下不平等條款。
侯俊良說，義民中學違法大量解聘教師，未經協議逕自刪減教師待遇，學校董事長任用私人，明顯違反法制，已嚴重影響校務正常運作，8月1日教育部國教署要求校方於3天內檢討改善，學校董事長與校長置若罔聞，違法濫權情節嚴重，全教總要求教育部依《私校法》議處，解除校長職務、懲處學校；並建議法人主管機關新竹縣政府依《私立學校法》第25條相關規定，聲請解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，以彰顯法治。
教育部國教署人事室主任古明哲出面接受陳情書，vivian淚訴，「自己的小孩自己救」，家長已自主性籌組自救組織，但校方始終避不見面，讓家長無所適從，希望教育部函文學校，請學校開家長會，明確交代今後辦學方向。
古明哲回應，會依照法規督促學校，國教署將視情節輕重，循程序依《私立學校法》第55條規定，核予該校停止部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生之處分。