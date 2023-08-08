高樓餐廳商業午餐「每人299元起」小菜吃到飽 這天還四人贈一人
住板橋的上班族，中午吃飯有更精緻的好選擇。遠東香格里拉飯店集團旗下、高空美景稱霸新北板橋的「Asia49亞洲料理及酒廊」，新聘主廚為大馬華裔主廚黃愛珍，將南洋佳餚經典重現，8月14日起推出平日限定的商業午餐，點主菜一律附送小菜吃到飽，每人每餐只要299起，每週一還享四人同行一人免費，堪稱開店以來最優惠的活動。王品集團的「就饗鐵板燒」推出「就饗早/晚點吃」活動，即日起到10月31日，平日下午2點半~5點到店用餐，整單打9折。
記者葉盛耀/綜合報導
以高空美景稱霸新北的「Asia49亞洲料理及酒廊」將自8月14日起的每週一至五(國定假日除外)11:30至14:30推出商業午餐，只要點主菜，一律附送小菜吃到飽、每日例湯和爽口冰沙。另外，新菜上市的一整個月(8月14日至9月15日之平日)，商業午餐消費滿千再送150折價券（限下次使用，每滿千元可折抵一張），且每週一揪團，四人點餐還享一人（價低者）免費，業者表示，這是開店以來，最超值划算的一次優惠活動。
主菜中最便宜的是印尼鄉村蝦仁雞丁炒飯，每道299元，以自製的參巴醬大火快炒而成豪華版的蛋炒飯，鑊氣十足。又或者南洋風味黯然銷魂飯，售價399，去皮五花肉用醬油、五香粉、花生醬、薑、蒜、麥芽糖、米酒浸泡隔夜，取出先煎再烤熟切片裝碗，淋上叉燒汁，再加上荷包蛋、豬油渣，與鮮辣椒為底的主廚酸辣醬，化油解膩又助食慾。
還有素食餐，一樣作工精細，「印度素乳酪丸咖哩(五辛素)配全麥餅一片或白飯」售價550，堪稱是大馬素食最為普遍的一道菜，取用腰果、葡萄乾、起士、茄汁醬和眾多繁麗的印度香料打成泥，一半加入板豆腐和洋芋泥做成素丸子，另一半做成時蔬咖哩，二者結合淋上鮮奶油，搭配印度全麥餅，香氣盈口。
王品集團旗下，今年3月開幕的「就饗鐵板燒」，以特色彭湃海陸主餐與青菜、歡樂吧無限吃，要讓鄉民吃好吃滿，錯過飯點也不怕，推出「就饗早/晚點吃」活動，即日起到10月31日，平日下午2點半~5點到店用餐，整單直接打9折，假日下午2點半~5點到店用餐，每組顧客加菜1份共2顆「蔥鹽扇貝」。店內用兩客套餐，出示指定活動畫面，即贈價值128元的「蚵仔蛋」1份。