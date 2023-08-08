父親節！爸爸頭痛又失眠7大崩潰徵兆 醫喊「這狀況」快就醫
今（8）天是父親節，你家的爸爸開心嗎？身心科醫師提醒，男性與女性都有更年期，加上東方男性「真的很愛ㄍㄧㄥ」，總是把負面情緒悶在心裡，但憋久了會生病，提醒爸爸若是出現肌肉緊繃、頭痛、胃痛腹瀉、經常感冒、失眠、胸悶胸痛及憂鬱焦慮等7大徵兆要注意，若是放任導致出現「廣泛性焦慮症」時，就得趕緊就醫治療。
記者徐銘穗/綜合報導
身心科醫師楊聰財指出，男性的中年危機一般出現於40至60歲間，中年危機來自生理、心理、環境3方面皆出現變化，此時生理開始老化，可能與青春期的孩子有衝突，也面臨工作難以升遷、照顧年邁父母、經濟等問題，種種壓力導致出現生理疾病與情緒障礙。
他說，最常出現的生理狀況便是自律神經失調，很多查不出病因的症狀都是由自律神經失調所引起，包括頭痛、頭暈、耳鳴、呼吸不順、胸悶、心悸、腹痛、便祕、腸躁症等。除了身體不適，也會引發情緒障礙。
楊聰財說明，情緒障礙最常見的便是憂鬱症與廣泛性焦慮症，憂鬱症嚴重持續會有自殺的意念，而廣泛性焦慮症是指「至少有6個月容易緊張、慌、疲勞、睡眠障礙及注意力不集中」等，屬於神經傳導物質失調，「很麻煩，要找精神醫療團隊就醫」。
他也分享可從3面向擺脫情緒障礙，首先便是要睡好覺，黃金睡眠時間為晚間11時至清晨6時，並睡滿6至8小時，睡眠量要夠、質要好；其次是運動，一次至少30分鐘、讓心跳1分鐘跳130下並且出汗，運動可有效增加「血清素」，可消除焦慮、憂鬱、衝動、改善睡眠，並能增加提升注意力與活動力的「多巴胺」，還可製造讓人心情愉悅的「腦內啡」。
最後一面向則是要懂得紓壓。楊聰財建議，可透過「說唱做寫」釋放壓力，「說」是指向合適的支持親友訴苦；「唱」是唱KTV紓壓，唱歌時會進行擴胸運動，也能釋放情緒；「做」是指做腹式呼吸，早中晚及睡前，每次各做20分鐘；最後的「寫」則是寫日記，從腦科學角度來看，寫「感恩日記」、「快樂日記」，可增加血清素的分泌，讓你好入睡、減少做惡夢。