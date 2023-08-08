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女大生陪男友逛成人展反感！一見「美谷朱里」秒被圈粉：她好可愛

▲現年26歲的日本女優美谷朱里來台灣參加成人展，憑藉可愛又親民個性，成功擄獲一名陪男友逛展的女大生，直呼：「她真的好可愛」。 （圖／翻攝美谷朱里推特）
▲現年26歲的日本女優美谷朱里來台灣參加成人展，憑藉可愛又親民個性，成功擄獲一名陪男友逛展的女大生，直呼：「她真的好可愛」。 （圖／翻攝美谷朱里推特）

記者詹鎰睿/綜合報導

成人展睽違3年再度來台舉辦，吸引許多男生們爭相朝聖，其中也不乏女性粉絲，陸續在社群平台分享心得。其中，一名女大生就透露，她是陪男友去朝聖偶像美谷朱里，原本還帶著複雜又反感的心情，結果一見到美谷朱里本人立刻被圈粉，「一直聊到回家都還在聊，真的好可愛喔。」

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女大生在Dcard上PO文表示，男友非常喜愛美谷朱里，不斷炫耀美谷朱里來台的訊息，「女優們來台來了欸，果然還是美谷最正。」這讓原PO心中五味雜陳，此外，男友還邀請她一同參加成人展，「我朋友有搶到她的銀卡，但他突然不能去，所以把票讓給我了，不過銀卡會有親密接觸，我正想問妳我可不可以去。」

▲美谷朱里在日本、台灣具有一定人氣，在成人展期間還PO文分享台灣芒果非常好吃，個性相當可愛。（圖／翻攝美谷朱里推特）
▲在成人展期間，美古朱里還PO文分享台灣芒果非常好吃，並特別感謝所有來看他的台灣粉絲。（圖／翻攝美谷朱里推特）
被說服後的原PO，雖然有些反感，但基於好奇還是答應男友陪同前往，沒想到在逛展過程中，反而是原PO超級興奮，一看到美谷朱里本人直接被圈粉，不斷稱讚對方，「超級可愛！超級親民又超級活潑！還很性感」，甚至希望美谷朱里下屆能升到到金卡，期待自己明年能搶到票。

最後原PO與男友的感情不減反升，逛完回家後還不斷聊有關成人展的話題，直呼：「原本不太喜歡他聊他最愛的女優，到現在慢慢的能接受，除了我終於知道男友是怎樣的人，更重要的是，美谷朱里真的好可愛喔。」貼文也獲得不少網友按讚。

▲「銀卡女優」Nia（左起）、姫咲華、惠理、東條夏、時田亞美、本庄鈴、本鄉愛、伊藤舞雪、miru、 山岸綺花、神木麗、香水純、美谷朱里、明日見未來、木下日葵、若月美衣奈、逢見梨花出席2023《TRE台北國際成人展》。（圖／記者葉政勳攝）
▲「銀卡女優」Nia（左起）、姫咲華、惠理、東條夏、時田亞美、本庄鈴、本鄉愛、伊藤舞雪、miru、 山岸綺花、神木麗、香水純、美谷朱里、明日見未來、木下日葵、若月美衣奈、逢見梨花，日前出席2023的《TRE台北國際成人展》，也成功圈起不少女性粉絲。（圖／記者葉政勳攝）
現年26歲的美谷朱里，於2017年正式出道，從國中時期就是上原亞衣的粉絲，為了想清楚知道拍攝的感覺，美谷朱里才踏進暗黑界，再加上本身擁有13年的跳舞資歷，以身體柔軟度而聞名，逐漸累積人氣。有趣的是，知名男優清水健曾公開透露，美谷朱里是她印象最深刻的女優，還跟對方告白兩次。


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