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辦K-POP演唱會留人！世界童軍大露營轉移陣地　我童軍團配合到底

▲受卡努颱風影響，世界童軍大露營轉移陣地，11日預定在首爾舉行閉營儀式和K-POP演唱會，我童軍團參與到底。（圖／美聯社／達志影像）
▲受卡努颱風影響，世界童軍大露營轉移陣地，11日預定在首爾舉行閉營儀式和K-POP演唱會，我童軍團參與到底。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／綜合報導

今年第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）8月1日起在韓國全羅北道的新萬錦營地展開，首日就傳出400多人中暑，被形容是在舉辦「魷魚遊戲」，部分歐美國家陸續拔營，而隨著卡努颱風逼近，全體成員今（8）日撤離至韓國各地，11日預定在首爾舉行閉營儀式和K-POP演唱會，我國1600多名童軍也將跟著撤離，並參與到最後。

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第25屆世界童軍大露營原定8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，有來自158個國家4.3萬人參加，其中台灣有1600多人參加，活動開始就傳出高溫、蚊蟲叮咬及卡努颱風將至，部分歐美國家已陸續拔營，中華民國童軍總會昨天原本提出要將我方1600人全數撤離，但韓國主辦方決定將所有參加者遷移到其他地區，我方接受，願意配合到底。

世界童軍大露營籌委會表示，來自全球156個國家的3.6萬餘名童軍成員將搭乘1,022輛巴士離開新萬金，前往京畿、忠南、首爾和全北等全國各地。童軍成員將分散於京畿、忠南、首爾、仁川、忠北、大田、世宗，全北8個市、道地區進行文化體驗活動；按人數分配來看，將有1.8萬多人被送往京畿道，6000多人、3000多人分別被送往忠清南道和首爾，此外，有4000多人將繼續留在全羅北道進行相關活動。

大會主辦方透露，分散於各地的童軍成員將於11日聚集在首爾參觀在上岩世界盃體育場舉行的K-POP演唱會。

教育部次長林明裕昨天指出，卡努颱風預計9日、10日襲韓，原本的露營場地是一望無際的沙灘地，相當危險。但韓國主辦方決定8日起陸續將所有人遷移到其他安全的營地，以避開颱風的侵襲，我方予以尊重並配合到最後，參與音樂會與閉幕式。

中華民國童軍總會也公告通知，據大會最新的決定，在新萬金營地進行的活動將提前結束，並安排來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以排除颱風的影響。大會將提供完善的食宿和醫療照顧，並同時安排交通。大會亦計劃於8月11日舉行世界大露營的閉幕式，並安排一場精彩的K-POP音樂會，為整個活動畫下完美的句點，參加人員的送機交通安排自8月12日開始實施。

台北市教育局表示，北市共400位童軍與教師、家長參加這次露營活動，活動期間有30位童軍被蚊蟲咬傷、1位童軍疑似中暑、1位臉部曬傷，另有3位童軍自行篩檢確診新冠肺炎，狀況都不嚴重。原訂9、10日的童軍交流活動改各自舉行，11日晚上回到首爾市區參加閉幕典禮，預計8月12日後北市學童陸續返台。

新北市教育局指出，共有3分團約146師生參與，少部分學生被蚊蟲叮咬、輕微中暑狀況，各分團將配合童軍總會指示，因應颱風先撤至其他場地，預計13日返台。

台東縣共有2支童軍團赴韓，包括台東專科學校教師吳惠娟率日光寺佛光童軍團5名國、高中童軍參與，返台時間未確定；彰化縣有童軍團在露營結束後另安排韓國旅程，不會立刻束裝返台。

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