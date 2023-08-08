再度回應陳建仁　許淑華：災區無法互相比較、歡迎院長來實勘

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許淑華今（8）日上午主持卡努颱風肆虐後首次的縣務會議，緊盯道路搶修、農損救助、原鄉簡易自來水全面復建，受災部落環境清潔消毒及災戶家園整理。隨後趕往南投縣議會，參加第一選區議員張秀枝遞補當選宣誓就職典禮，會後她受訪時被問到陳建仁一事，再次重申災區山勢地形複雜、雨量超過1千毫米、在極端條件下，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題」。
許淑華說，陳建仁昨天連續3次公開提到，南投縣政府應該要超前部署，但她認為每個鄉鎮地形狀況不同，救災防災業務狀況不同，災區沒辦法互相做比較。其次是雨量不同，能承受的程度不同，超過1000毫米大雨下在任何一個鄉鎮，都是不可承受之重，且南投縣從公所到縣府，所有防災流程都是按照中央指示，
許淑華指出，仁愛鄉40名洗腎病患，事前已撤出30幾位，剩下8位是不易接出的，主要因仁愛鄉的道路狀況，只要降下豪大雨就會讓各村落聯外道路中斷成為孤島，不是一句SOP就能解釋。包括台14線公路、電信、電力都是中央管理，台14線交通一中斷，對人數的掌握就很難精準，但她不會因此指責公路總局省道無法搶通，影響後面縣道、鄉道的搶通，因為很多因素不是現場就能處理，這是防災上的複雜變數。
許淑華感謝從中央和各縣市提供南投很多協助，中央提供空投和救災物資運輸及人力後送、救災機具支援。她希望陳建仁能理解地方救災困難，不是單純從數字上做判斷，若陳院長能親自到仁愛、信義看一看，相信未來協助提升預算，讓防災、撤離過程更順暢，中央到地方齊心，就能讓南投防災更完善。
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