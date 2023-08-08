《Dark and Darker》深陷版權訴訟！上不了Steam 仍推搶先體驗版
韓國研發團隊 IRONMACE製作的奇幻地城冒險遊戲《Dark and Darker》，過去曾多次推出搶先體驗版，沒想到在今年2月時，突遭遊戲大廠NEXON控告，聲其竊取公司機密，雙方對簿公堂中。沒想到IRONMACE官方，近期仍在網站推出搶先體驗版，引發玩家圈議論。
記者潘毅/綜合報導
《Dark and Darker》是一款奇幻地城冒險遊戲，遊戲中有好幾種職業，讓玩家自由選擇扮演，在地下城中尋寶的同時，必須小心其他冒險者的動向，避免遭對方襲擊身亡，導致身上寶物被搜刮一空。這寫實且有趣的遊戲模式，在去年底首次開放測試就吸引大批玩家及實況主體驗，卻沒想到後續引發版權爭議。
開發商Ironmace部分員工過去曾待過NEXON，後來自立門戶。不料在今年2月，NEXON指控，Ironmace公司有竊取自家公司的資產，並用於開發《Dark and Darker》的嫌疑，決定提告，Ironmace辦公室也遭到檢方搜索。
《Dark and Darker》更因為這起版權官司遭Steam暫時下架處理，截至目前都還未恢復。不過Ironmace官方似乎沒打算就此罷手，近期不但將遊戲重新於自己的官網上架，開始販售搶先體驗版，標準版定價為35美元（約新台幣1113元），還與獨立遊戲平台Chaf Games 合作進行上架，動作頻頻也再度引發玩家社群關注。