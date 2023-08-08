BLACKPINK四成員慶祝出道7年　Rosé感性「謝謝YG娛樂」不提續約！

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Rosé表示BLACKPINK迎來7週年，她有話想對BLINK說，但不知道是該先說謝謝還是對不起，還是很開心團體7歲生日快樂，但Rosé強調跟成員相識並非7年，「而是10多年來一直辛苦的成員們，我愛妳們，想跟妳們說聲謝謝」。
Rosé覺得BLACKPINK是她生命中的「祝福」，因為BLACKPINK讓她能夠體驗到別人無法經歷的一切，「而且這比起我作為一個有抱負的藝術家，成長過程中所擁有的夢想還要多更多，謝謝妳1000遍！」Rosé文末再次唱名BLACKPINK、BLINKS、Teddy、YG娛樂，以及過去7年相信BLACKPINK的人，「我的內心很充實，我無法完整的向每一位與我們4人一起度過這7年的旅程表達感激。我為我們每一個人都感到無比自豪，為了創造歷史，我們總是對我們所做的事充滿熱忱，感謝BLINK一直以來對我們的信任」。
除了Rosé的告白，Lisa、Jennie、Jisoo也一同放上4人的舊照片，歡慶「BLACKPINK 7歲生日快樂」，Lisa也提到BLACKPINK是了不起的女孩，希望今年對她們來說，也能是幸運的一年。
雖然BLACKPINK大方慶祝出道7週年，但4人是否會跟「YG娛樂」續約仍是外界關注的焦點，但成員跟公司至今仍未透露細節，綜合韓媒報導指出「至今還沒有確定續約」，歌謠界更猜測BLACKPINK有機會轉至製作人Teddy的公司「THEBLACKLABEL」，一切消息仍待官方公告。