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BLACKPINK四成員慶祝出道7年　Rosé感性「謝謝YG娛樂」不提續約！

▲BLACKPINK出道7年，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa發文謝謝粉絲，但是否跟「YG娛樂」續約仍是未知數。（圖／Jisoo、Lisa IG）
▲BLACKPINK出道7年，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa發文謝謝粉絲，但是否跟「YG娛樂」續約仍是未知數。（圖／Jisoo、Lisa IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓女天團BLACKPINK今（8）日出道滿7週年，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa韓國時間8日整點一到，由Rosé率先發文感謝成員與BLINK（粉絲名），文中更提到謝謝「YG娛樂」，但她們是否續約依舊隻字不提，官方也未發布相關消息，後續發展耐人尋味。

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▲BLACKPINK出道7年，將舉辦線上、線下驚喜活動。（圖／BLACKPINK IG）
▲BLACKPINK出道7年，將舉辦線上、線下驚喜活動。（圖／BLACKPINK IG）
BLACKPINK為了慶祝出道7週年準備了線上、線下驚喜活動，包含官方後援會的「BLACKPINK考試」、在亞洲9個國家購買星巴克飲品可得到7週年紀念貼紙、設立Verdy為期3天的紀念攝影展，以及美國新澤西州的某車站內，會將各處都染成粉紅色，8日當天紐約、洛杉磯、舊金山等城市也會播放BLACKPINK出道至今的影片；11日起，BLACKPINK也將造訪北美洲，開啟5場「Born Pink」巡迴演唱會。

Rosé表示BLACKPINK迎來7週年，她有話想對BLINK說，但不知道是該先說謝謝還是對不起，還是很開心團體7歲生日快樂，但Rosé強調跟成員相識並非7年，「而是10多年來一直辛苦的成員們，我愛妳們，想跟妳們說聲謝謝」。

Rosé覺得BLACKPINK是她生命中的「祝福」，因為BLACKPINK讓她能夠體驗到別人無法經歷的一切，「而且這比起我作為一個有抱負的藝術家，成長過程中所擁有的夢想還要多更多，謝謝妳1000遍！」Rosé文末再次唱名BLACKPINK、BLINKS、Teddy、YG娛樂，以及過去7年相信BLACKPINK的人，「我的內心很充實，我無法完整的向每一位與我們4人一起度過這7年的旅程表達感激。我為我們每一個人都感到無比自豪，為了創造歷史，我們總是對我們所做的事充滿熱忱，感謝BLINK一直以來對我們的信任」。

▲Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa發文謝謝粉絲。（圖／Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa IG）
▲Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa發文謝謝粉絲。（圖／Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa IG）
除了Rosé的告白，Lisa、Jennie、Jisoo也一同放上4人的舊照片，歡慶「BLACKPINK 7歲生日快樂」，Lisa也提到BLACKPINK是了不起的女孩，希望今年對她們來說，也能是幸運的一年。

雖然BLACKPINK大方慶祝出道7週年，但4人是否會跟「YG娛樂」續約仍是外界關注的焦點，但成員跟公司至今仍未透露細節，綜合韓媒報導指出「至今還沒有確定續約」，歌謠界更猜測BLACKPINK有機會轉至製作人Teddy的公司「THEBLACKLABEL」，一切消息仍待官方公告。

▲▼Lisa公開BLACKPINK過往合照。（圖／Lisa IG）
▲▼Lisa公開BLACKPINK過往合照。（圖／Lisa IG）
▲▼Lisa公開BLACKPINK過往合照。（圖／Lisa IG）
 

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