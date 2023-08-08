張睿家陷祕婚生子疑雲　父親節前夕證實「求婚成功」

張睿家昨（7）日出席東森超視、華視戲劇《阿叔》媒體探班活動，受訪透露罹患直腸癌3期的爸爸，藉由化療抗癌成功，在父親節當日，他回家陪伴爸爸，算是父親節的禮物，而他和「火星熊」成員女友黃安若爆出2019年祕婚，對此他低調回應：「求婚成功。」否認人夫身分，也表示2人沒有小孩。
記者羅凌筠/嘉義報導
張睿家在劇中原本是一名竹科工程師，後來因緣際會被濟公上身，甚至還被點名、當起濟公的代言人，於是回到家鄉開啟他當「乩童」的新人生，而本身是基督徒的張睿家認為接演這樣的角色一點都不衝突，「我是專業演員、這是我表演的工作」，對所有宗教都非常尊重。
尤其在廟裡拍攝「起乩」的當下，張睿家也是將自己全身投入、專注在角色中，不覺得信仰會限制自己的表現。聊起演濟公的趣事，張睿家透露有一場演濟公懲罰他、讓他卡在神桌下一整天的戲是最累的一次，苦喊：「回家後肩頸超痠的。」當時累到連上廁所都沒法去，相當敬業。
女主角韓瑜離婚8年依舊單身，寧願看小說，也懶得出門認識異性朋友，4年前她看網劇《陳情令》迷上愛情小說，笑說：「有BL就很開心。」而提到身旁的張睿家也演過BL劇，鋼鐵直男王識賢聽了秒往韓瑜的位置靠攏，被張睿家挽著手臂拉回來，搞笑場面把韓瑜逗樂了。