巷仔內／陳建仁暗酸！許淑華回應藏綿裡針　快速蛻變「盧秀燕化」

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中央由鄭文燦領軍，5日視察應變中心、6日前進災區，鄭文燦一再強調要當地方後盾，還不忘稱讚南投縣府團隊「很認真」。前縣長林明溱一向和中央針鋒相對，此番「暖內閣」和地方互動氣氛和諧，7日由總統蔡英文親自上陣，許淑華雖未到場，但事前以「已安排信義鄉勘災行程」消毒，未料好不容易建立的表面和諧，被遠在高雄的陳建仁打破。
陳建仁會說重話並不意外，這幾天地方綠營不斷向中央反映，地方行政效率不彰、縣府失能。但南投災情慘重並非一日造成，肇因於山區長期過度開發，陳建仁拿集中央豐富資源於一身的高雄市，和南投相提並論，很難讓在地人服氣。
於是重話一出，不僅藍營民代群起反攻，泛藍各縣市長也出聲出力共挺許淑華，人還在信義勘災的許淑華，昨天下午第一時間回應，內容雖不卑不亢，不美麗的心情卻全掛在臉上。
但今（8）日上午，許淑華先是在臉書感謝農業部長陳吉仲對農損從寬認定，將綠營其他要角排除在風暴之外的意味非常明顯，再度回應媒體「陳建仁風波」時，發言內容雖大同小異，卻已沒了情緒，且用詞如綿裡針，除了再次邀請陳建仁實地勘察，也表示不會苛責中央單位負責的救災進度；對於中央允諾的300兵力尚未到位，懇請儘速增派國軍弟兄協助災民復原家園。
事實上總統蔡英文昨日勘災時，國防部特別介紹兩名剛徒步運補25天份清水和乾糧的特戰官兵、蔡培慧昨早也在臉書PO出國軍協助物資運補的照片，南投縣政府今天卻喊接觸不到任何兵力，看在災區民眾的眼裡，只能感嘆中央、地方高喊合作，根本是面和心不和。
而許淑華今天的發言，有幾分盧秀燕的味道，一位民代幕僚形容，那口吻只差沒說「親愛的市民朋友」而已。盧秀燕的高民調，很大部份來自中間選民的支持，她的行事風格成為藍營中部縣市長的最佳借鏡，越來越多藍營縣市長回應爭議事件時比照盧秀燕，儘量避免給人「藍綠對立」的想像，更不主動發難。
例如前陣子前瞻預算爭議，延燒多日後盧秀燕才出面「恭喜高雄」，也拿捷運藍線計劃受阻一事，感嘆「台中人很辛酸」，幕僚還私下與地方媒體溝通，強調市長「絕對沒有嗆聲」，而是向中央懇求。許淑華昨天的反應，還有幾分當立委時的霸氣，今天卻完全「盧秀燕化」。
已是「中霸天」的盧秀燕，其影響力不僅是中台灣區域治理平台的龍頭，屏東縣長周春米以外的全台9名女性縣市首長，上月底原本要齊聚台中舉辦「女力縣市交流活動」，卻因卡努颱風讓「媽媽縣市長們決定堅守崗位保護家園」，女力縣長的聚會雖不得不延期，但「盧秀燕模式」已悄悄在相關縣市開啟。