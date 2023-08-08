夏靖庭54歲才當爸 吐父親節願望「有體力陪兒子們成長」
59歲金鐘迷你劇集視帝夏靖庭新劇《百味小廚神 中元大餐》，上周在台中舉辦特映會，夏靖庭對本劇嚴父總鋪師的角色頗有共鳴：「我和自己父親的關係不好，沒當父親前，真的無法理解。」今（8）日正值父親節，也是夏靖庭生日，他和小21歲老婆小范婚後恩愛，陸續生了2個兒子，54歲才升格新手爸爸的他，講起父親節願望，懇切對幼子說：「希望自己能夠健康無病有體力的陪兒子們成長。」
記者羅凌筠/綜合報導
夏靖庭表示他的父親是傳統式的教養，雖然嚴格，背後卻隱藏著愛，但上一代不知如何表達，常用責罵與威嚴帶過。說起2個兒子，他甜笑說：「我這一代對我兒子，我們的愛是口中也說，行動也表達，卻也承襲我父親的嚴格吧。」飾演青年版「孤龍師」的黃冠智更把爸爸當超人，他直呼：「什麼都難不倒我爸，小時候頭髮都給他剪，煮菜好吃又會修家具，家裡大小事幾乎由他一手包辦，是我的模範榜樣。」今年因為冠智爸爸到泰國佛堂當志工，他會電話祝賀，但以往父親節都會全家一起享用爸爸掌廚的美食，「對我們家來說，我爸的料理是全世界最美味的！」
何思靜則分享小時候家裡沒裝冷氣，有次半夜大停電，回憶道：「那晚熱到睡不著，爸爸說帶我去一個地方，就牽著我到車上吹冷氣、放音樂，後來我就在車上睡著了，小時候不以為意，長大回想覺得爸爸好暖、好愛我爸爸。」她透露每年都跟弟弟偷買蛋糕跟禮物給爸爸驚喜，今年計畫去餐廳外帶父親節大餐回家，還想送爸爸一台空拍機，笑說：「他看到禮物總會故作鎮定裝沒事，我們都知道他一定很開心。」林奕嵐也說起每次跟爸爸聊天都獲得智慧與能量，父親節剛好有工作，假如提早收工或再找時間帶爸爸去吃好料。
《百味小廚神 中元大餐》8月20日起每周日晚上8點在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video影劇館+及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY+跟播，首播連更4集。卡司集結金鐘視帝夏靖庭、藍正龍、潛力童星阮柏皓，以及江宜蓉、黃冠智、何思靜、林奕嵐、林澤凱、徐麗雯等實力派演員。