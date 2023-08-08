台14線觀音瀑布、霧社段趕工清運　明上午7時開放全線通行

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此外空勤總隊各勤務隊也保持1架備勤機24小時待命，可隨時出勤執行各項救災任務。關於後續風災災害申請救助，內政部於昨日已發函請各縣市進行提報，程序完備後將提供各項救助措施，輔導災區民眾盡速恢復日常生活。
衛福部表示，此次災區洗腎患者皆於前天上午前後送就醫，病情穩定。截至今日中午，共計開設5處收容處所，收容104位民眾。此次風災有8村提出物資需求，皆已完成投放，目前暫無物資投放需求；另廬山精英村沙庫斯部落原屬孤島，已向空勤總隊申請3架次黑鷹直升機空投物資，並於昨日下午空投完畢，今日再查此部落已非孤島，暫無再次空投需求。
災民慰助部分，賑災基金會依「重大天然災害災民賑助核給要點」，已函請縣市府依相關規定提報名單，以利儘速發放死亡、失蹤、重傷賑助、緊急救助、住宅重建等賑助項目，並將原死亡及失蹤賑助發放每人40萬元提高至60萬元。
交通部表示，卡努颱風約造成省道台14線及台14甲線共計14處嚴重坍方，經全力搶通已於前日單線搶通，供民眾及救災機具通行。此次崩坍土方約計6萬立方公尺待清運，目前已剩餘約2萬立方公尺，預計今日深夜可全部運離。
另5處大規模路基缺口，目前以臨時阻絕及保護邊坡，供時段開放單線通行。其中忠勇橋、霧社及春陽段，短期保護預計於本月18日完成，長期復建最晚於明年6月30日前完成。協助縣道搶修部分，公路總局已提供相關機具協助搶修，並與南投縣府確認，將盡速盤點及提供災區外搶修廠商名錄等各項資訊，請縣府盡速聯繫以利工程進行。
此外中華電信近日也出動近百位工程師進駐搶修，截至今日下午2時止，市話及行動電話已全部恢復通信，僅餘寬頻用戶78戶及MOD用戶126戶障礙逐步修復中，此次也出動多台衛星行動通信移動車前進第一線機動因應通信需求。
經濟部表示，台電公司第一時間於仁愛服務所設置前進指揮所，動員人力機具材料進駐，就近指揮救災，共計支援每日人力159名、工程車81台。截至今日上午，南投縣共計5017戶曾經停電，仁愛鄉177戶目前仍在停電中，其中多戶為農業噴霧用電戶。在用水部分，台水公司動員30位人力於仁愛鄉供水區域（春陽及大同二村）緊急取用山澗水取代遭風災沖毀之濁水溪原水管線，已於今下午3時將原水引進春陽淨水場處理並開始供水，現春陽村已全面供水，大同村亦逐步復水中。
另因目前災區溪流及水況仍不穩定，水利署及台水公司已先確保受災居民物資飲用水充足，並積極與地方政府聯繫，待水情較為穩定後將盡速完成簡易自來水修復。此外，廬山吊橋下游河段淤滿溢淹約1000公尺，也在前日進行施工便道，預定今年9月7日完成施工便道及導水路，並接續辦理清疏工作。
農業部表示，經農村水保署彙整統計，仁愛鄉農路災害初估144件，相關經費勘估中；水土保持災害不含緊急搶通修，初估15件，共計1億1100萬元，另因山區道路部分仍中斷，相關災害統計持續彙整更新中。有關農作物災損部分，該部將盡速公告卡努颱風農業天然災害現金救助地區，並配合道路搶修時間，申請辦理日期將從以道路搶通後十日內計算，以供災區農民足夠時間申辦。
原民會表示，已由副主委谷縱．喀勒芳安召集成立前進仁愛鄉工作小組，並於今日派駐5位同仁進入仁愛鄉進行相關救災協助，以利第一時間掌握地方災情資訊、調查災民民生、農損補助需求及宣導各部會協助措施。同時，除衛福部及內政部所提供各項災害賑助項目、租金補助外，原民會另提供災害救助，死亡每人5萬元、重傷每人3萬元，家戶1萬元救助金。並且辦理災後以工代賑、住宅重建修繕每戶最高50萬元及低利貸款20萬元等協助。
李孟諺說，感謝各部會於卡努颱風來襲第一時點即進駐災區，與地方政府密切配合，協助相關救援及災害搶救工作，將此次風災所造成損傷降到最低。後續災害管控及家園復建仍需各部會持續與地方政府通力合作。
最後李孟諺也於會中裁示，各相關部會應加速包含道路、用水用電、電信基地台等基礎設施復建，並請衛福部及原民會儘速辦理災民慰助金發放，農業部儘速辦理崩塌地搶險，以及農業損失救助。另學校機關部分，請教育部協助受損學校先行搶修，並請各部會先行統計預估補助地方政府經費，先以移緩濟急支應，再由主計總處結算對地方政府災害準備金時予以扣除歸墊。至盼盡早完成各項災害修復工作，讓災區民眾盡速返回日常生活。