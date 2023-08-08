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BLACKPINK迎出道7周年！Rosé曬4女孩童年照　Jennie嬰兒肥萌翻

▲BLACKPINK今（8）日迎來成軍7周年紀念日，4名團員也各自發文曬出合照，其中Rosé（右二）還附上4人童年時期的照片，她們可愛又稚嫩的模樣，讓粉絲們看了瞬間笑瘋。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲BLACKPINK今（8）日迎來成軍7周年紀念日，4名團員也各自發文曬出合照，其中Rosé（右二）還附上4人童年時期的照片，她們可愛又稚嫩的模樣，讓粉絲們看了瞬間笑瘋。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK人氣紅遍全球，今（8）日迎來成軍7周年紀念日，4名團員也各自發文曬出合照，感謝彼此這一路互相扶持以及粉絲的支持，其中Rosé還附上4人童年時期的照片，她們可愛又稚嫩的模樣，讓粉絲們看了瞬間笑瘋。 

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▲BLACKPINK今日迎來成軍7周年紀念日。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲BLACKPINK今日迎來成軍7周年紀念日。（圖／翻攝自Rosé IG）
BLACKPINK今日迎來成軍7周年紀念日，Jennie在IG發文寫下：「和BLACKPINK一起的7年，我愛我們，我愛BLACKPINK，我愛Blinks。」Jisoo則是表達對粉絲的愛意，同時表示：「BLINK、BLACKPINK永遠永遠。」LISA一如往常開朗地喊：「祝我和我超棒的3個女孩BLACKPINK 7周年快樂！7是我最喜歡的數字，希望今年對我們來說也是幸運的一年。」 

▲Rosé曬出團員兒時照片，其中LISA（上）雙手合十面對鏡頭露出燦爛微笑；Jennie則保留可愛的嬰兒肥，還穿著粉色猴子上衣搭配短裙，貌似童年就對打扮非常有個人想法。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲▼Rosé曬出團員兒時照片，其中LISA（上）雙手合十面對鏡頭露出燦爛微笑；Jennie（下）則保留可愛的嬰兒肥，還穿著粉色猴子上衣搭配短裙，貌似童年就對打扮非常有個人想法。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲Rosé曬出團員兒時照片，其中LISA（上）雙手合十面對鏡頭露出燦爛微笑；Jennie則保留可愛的嬰兒肥，還穿著粉色猴子上衣搭配短裙，貌似童年就對打扮非常有個人想法。（圖／翻攝自Rosé IG）
而Rosé除了感性地對團員們說聲感謝，「他們辛苦了10年而不是7年」，也提到BLACKPINK對她的意義，「BLACKPINK，你是我生命中的祝福，我真的能夠體驗到一切，而且比我作為一名有抱負的藝術家成長過程中所夢想的還要多」，更謝謝經紀公司YG娛樂及一路以來幫助過她們的貴人。而Rosé的貼文中，除了4名團員的合照，竟然還有4人兒時照片，她們稚嫩的模樣，看起來充滿童真又對未來無所畏懼，讓網友們笑喊：「真是太可愛了，永遠真誠又善良的BLACKPINK。」 

▲▼Jisoo曾透露自己小時候長得不好看，被親友取「猴子」綽號，但她小時候天真又可愛的模樣，讓許多粉絲都非常喜愛；Rosé童年則是頂著一頭西瓜皮短髮，對著鏡頭開心比姿勢，看起來十分開朗。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲▼Jisoo曾透露自己小時候長得不好看，被親友取「猴子」綽號，但她天真又可愛的模樣，讓許多粉絲都非常喜愛；Rosé童年則是頂著一頭西瓜皮短髮，對著鏡頭開心比姿勢，看起來十分開朗。（圖／翻攝自Rosé IG）
▼Jisoo曾透露自己小時候長得不好看，被親友取「猴子」綽號，但她小時候天真又可愛的模樣，讓許多粉絲都非常喜愛；Rosé童年則是頂著一頭西瓜皮短髮，對著鏡頭開心比姿勢，看起來十分開朗。（圖／翻攝自Rosé IG）

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