BLACKPINK迎出道7周年！Rosé曬4女孩童年照 Jennie嬰兒肥萌翻
南韓女子天團BLACKPINK人氣紅遍全球，今（8）日迎來成軍7周年紀念日，4名團員也各自發文曬出合照，感謝彼此這一路互相扶持以及粉絲的支持，其中Rosé還附上4人童年時期的照片，她們可愛又稚嫩的模樣，讓粉絲們看了瞬間笑瘋。
記者賴禹妡/綜合報導
BLACKPINK今日迎來成軍7周年紀念日，Jennie在IG發文寫下：「和BLACKPINK一起的7年，我愛我們，我愛BLACKPINK，我愛Blinks。」Jisoo則是表達對粉絲的愛意，同時表示：「BLINK、BLACKPINK永遠永遠。」LISA一如往常開朗地喊：「祝我和我超棒的3個女孩BLACKPINK 7周年快樂！7是我最喜歡的數字，希望今年對我們來說也是幸運的一年。」
而Rosé除了感性地對團員們說聲感謝，「他們辛苦了10年而不是7年」，也提到BLACKPINK對她的意義，「BLACKPINK，你是我生命中的祝福，我真的能夠體驗到一切，而且比我作為一名有抱負的藝術家成長過程中所夢想的還要多」，更謝謝經紀公司YG娛樂及一路以來幫助過她們的貴人。而Rosé的貼文中，除了4名團員的合照，竟然還有4人兒時照片，她們稚嫩的模樣，看起來充滿童真又對未來無所畏懼，讓網友們笑喊：「真是太可愛了，永遠真誠又善良的BLACKPINK。」