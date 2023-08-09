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加拿大樂團Valley來台！抱抱自拍都OK　自爆壓力大接受心理諮商

▲Valley來台開唱，寵粉的他們與粉絲抱抱、聊天、自拍，全都來者不拒。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Valley來台開唱，寵粉的他們與粉絲抱抱、聊天、自拍，全都來者不拒。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者吳雨婕/綜合報導

朱諾獎被視為加拿大的葛萊美獎，而去年入圍朱諾獎「最佳突破樂團」的加拿大獨立流行樂團Valley全員到齊，昨（8）日晚炫風登台，並在台北三創Clapper Studio開唱，吸引不少死忠樂迷前往機場接機，一出關就有求必應，從簽名、聊天擁抱、自拍合照等，粉絲福利灑好灑滿來者不拒。事實上，Valley因為近幾年爆紅，導致心理壓力大，團員們自爆接受心理諮商。

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來自多倫多的Valley由主唱Rob Laska、吉他手Michael Brandolino、貝斯手Alex Dimauro以及鼓手Karah James組成，2014年因錯訂同間錄音室，相互認識切磋音樂而成軍並在獨立樂壇打滾多年，近年來因創作曲〈Like 1999〉成為TikTok爆紅挑戰曲，數位串流累積破億收聽，快速打響了知名度。

▲Valley昨（8）日晚登台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲▼Valley昨（8）日晚登台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Valley昨（8）日晚登台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
 
去年Valley成功入圍朱諾獎「最佳突破樂團」肯定，隨著聲勢不斷水漲船高，終於發行最新專輯《Lost In Translation》其中主打歌〈Break For You〉立刻登上加拿大電台榜冠軍，不料團員們近期卻因「快速竄紅」自爆開始接受心理諮商，主唱Rob Laska說：「我想我們近年都經歷了不少心理層面的問題，我們去做了屬於樂團的心理諮商，我們比以往聊得更深入，也激發出了更多火花靈感，了解什麼是初衷以及什麼事情是重要的，還有我們還愛彼此嗎？我們還要繼續唱下去嗎？」

這場名為「VALLEY Presents: The Lost In Translation Tour」的世界巡迴從北美熱唱到亞洲及澳洲最後唱回家鄉加拿大，亞洲場次則是從8月初南韓、東京、馬尼拉、香港一路飆唱到台北，依舊能量滿爆，Valley昨晚台北場的演唱會上，一開場便以〈Lost In Translation〉、〈Throwback Tears〉、〈Cure〉等多首代表作連發，點燃全場觀眾的熱情，台下樂迷都隨著每首歌曲擺動大合唱，最後壓登場的〈Like 1999〉及安可曲〈hiccup〉，還被歌迷反問：「明天可以再開一場嗎？」Rob Laska秒回：「還是我們一整週都在台北開唱！」讓演唱會掀起另一波高潮，Rob Laska感動表示：「這是我們第一次到台北，非常緊張，以為台下只會有5個人來聽。」接著害羞請教「謝謝」的中文，馬上現學現賣喊「謝謝 」。

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