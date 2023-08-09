南投災情嚴重！國軍持續全力支援 第五作戰區524人次挺進搶救
（中央社記者游凱翔台北9日電）卡努颱風造成南投縣山區嚴重災情，國軍持續協力地區物資運補及人員後送。第五作戰區表示，今天將調度兵力320人，赴8個村落協助土石、泥沙清淤，儘速恢復人民正常生活；從5日至今，共已派遣兵力524人次挺進災區搶救。
第五作戰區今天發布新聞稿指出，因應颱風造成南投山區嚴重災情，國軍持續協力地區物資運補及人員後送，今天將依地方政府所提「國軍協助救災需求表」，調度兵力320人，分赴仁愛鄉德鹿谷村、都達村、精英村、春陽村、大同村、南豐村、親愛村及萬豐村等8個村落，協助執行土石、泥沙清淤作業，儘速恢復人民正常生活。
第五作戰區表示，從5日至今，已派遣兵力524人次、各式車輛39車次、直升機3架次；載運物資7.2噸、後送傷患4員，協尋受難民眾遺體1具。
國防部昨天晚間針對媒體報導，有關南投縣政府指稱，「爭取300名國軍救災兵力未到位」一事回應指出，南投縣遭遇颱風侵襲，國軍依地方政府需求，持續派出救災部隊，僅8月8日即派出指揮、特戰、後勤支援等人力198人，以及各式車輛、機具，積極協助執行物資運補及人員後送等任務。
國防部強調，國軍從8月5日即派遣情蒐官、聯絡官至各區（鄉、鎮、市）實施災情蒐報，並與縣市政府保持密切聯繫。地方政府如有救災兵力需求，直接向作戰區提出申請，即可適切調度兵力支援。第五作戰區也將持續協調、全力支援，以迅速恢復人民正常生活。（編輯：郭無患）