南投縣政府稱申請國軍救災沒回音 國防部：僅8月8日就派出198員
南投豪雨成災，南投縣長許淑華昨日上午表示，向中央申請增派300位國軍協助部落環境復原及家園整理尚未到位。國防部昨日深夜澄清表示，國軍依地方政府需求，持續派出救災部隊，僅8月8日即派出指揮、特戰、後勤支援等人力198員。第五作戰區今（9）日表示，自5日至今日，已派遣兵力524員、各式車輛39車次、直升機3架次；載運物資7.2噸、後送傷患4員，協尋大體1具。
記者呂炯昌／台北報導
針對媒體報導，南投縣政府指稱，「爭取300名國軍救災兵力未到位」等情，國防部表示，國軍責無旁貸協助執行災害防救任務，依「災害防救法」及「國軍支援災害防救辦法」，從8月5日即派遣情蒐官、聯絡官至各區（鄉、鎮、市）實施災情蒐報，並與縣市政府保持密切聯繫。地方政府如有救災兵力需求，直接向作戰區提出申請，即可適切調度兵力支援。
國防部表示，南投縣遭遇此次颱風侵襲，國軍依地方政府需求，持續派出救災部隊，僅8月8日即派出指揮、特戰、後勤支援等人力198員，以及各式車輛、機具，積極協助執行物資運補及人員後送等任務；後續第五作戰區將持續協調、全力支援，以迅速恢復人民正常生活。
第五作戰區今日表示，因應「卡努」颱風造成南投山區嚴重災情，國軍持續協力地區物資運補及人員後送，自5日至今，已派遣兵力524員、各式車輛39車次、直升機3架次；載運物資7.2噸、後送傷患4員，協尋大體1具。
第五作戰區說明，今日將依地方政府所提「國軍協助救災需求表」，調度兵力320員，分赴仁愛鄉德鹿谷村、都達村、精英村、春陽村、大同村、南豐村、親愛村及萬豐村等8個村落，協助執行土石、泥沙清淤作業，以儘速恢復人民正常生活。