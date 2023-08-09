士林萬麗「帝王蟹、泰國菜吃到飽」！大學新人7折 亮登機證8折
台北士林萬麗酒店為萬豪國際集團在台首家「萬麗」品牌酒店，8月迎來開幕5週年，邀請普吉島萬麗度假酒店泰國主廚至酒店西餐廳「士林廚房」客座，與酒店新任西餐主廚連袂推出「泰飄香 · 麗饗泰美味」全自助餐檯，大學新鮮人用餐享7折、國人出示登機證明可享8折優惠；消費滿額，更有機會抽中「香港天際萬豪酒店住宿券」等大禮。台北萬豪酒店亦歡慶八週年，即日起至9月7日，於館內六間餐廳或中城廣場指定餐廳內單筆消費滿1,000元，即可抽獎，獎項包含IPhone 14 128G、50吋液晶電視等。
記者葉盛耀/綜合報導
歡慶5週年，台北士林萬麗酒店8月推出系列活動。首波為士林廚房「泰飄香 · 麗饗泰美味」主題餐檯，由酒店新任西餐主廚王鐘賢領軍，攜手普吉島萬麗度假酒店泰國主廚譚納蘇（Tanasub Trisub），打造正宗泰式風味的全自助餐檯，以泰北、泰南、夜市、海鮮料理為主軸，數十道料理輪番上陣。在餐檯新增現切美國肋眼牛排、伊比利火腿、帝王蟹腳、三點蟹、花蟹等新鮮海陸食材，以及專人現調泰國手標泰式奶茶，還有期間限定甜點泰式奶茶可頌、泰奶珍珠泡芙、泰式雞蛋果凍、芒果椰奶蛋糕，滿足饕客味蕾。
「泰飄香 · 麗饗泰美味」活動期間為8月1日至8月31日，午餐（12:00～14:00）、晚餐（18:00～21:00）餐期採全自助式用餐形式，大人（12歲以上）每位1,880元+10%、小孩（6~11歲）每位880元+10%。2023年9月入學的大學新生，持入學相關文件用餐，即可享有7折優惠；凡出示2023年6月至8月之電子機票、登機證的國人，也可享有8折優惠。
酒店也同步推出「一泊二食住房專案」，即日起開放訂房，於活動期間週一至週五雙人入住尊貴山景房一晚，每位只要3,850元+15.5%起，含士林廚房自助式早餐2客，以及士林廚房「泰飄香 · 麗饗泰美味」自助式午餐或晚餐2客。凡預訂於8月31日前入住，皆加碼贈送1,000元餐飲抵用券5張，於指定期間至酒店餐飲使用，單筆消費滿3,000元即可折抵1,000元。8月壽星有專屬優惠，加贈士林廚房平日用餐5折券1張（使用期間為2023年9月1日至10月31日）、R bar逸庭平日紅白酒兌換券1張（使用期間為2023年8月1日至9月30日）。
另外，台北萬豪酒店亦歡慶八週年，即日起至9月7日，特別推出「歡慶八週年‧無限豪FUN」滿額抽獎活動，於館內六間餐廳或中城廣場指定餐廳內單筆消費滿1,000元，即可獲得抽獎劵乙張。獎項包含IPhone 14 128G、50吋液晶電視、萬元餐飲抵用券、Mark's Teppanyaki平日午間雙人海陸套餐等好禮，總價值超過27萬元。