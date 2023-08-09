災區送暖！極地救援聯盟號召吉普車友 冒雨深入南投仁愛載送物資
南投縣仁愛鄉受卡努颱風外圍環流影響，降下致災性豪雨，道路中斷造成多人受困災區，在地部落水電交通等基礎設施也受到嚴重損壞，外界聽聞消息，開始湧入捐贈物資行列，台灣極地救援聯盟車隊和吉普車、越野車友，主動加入運送物資行列，深入各個災區部落，冒雨完成運補任務，讓當地居民相當感動，也十分感謝。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，台灣極地救援聯盟響應南投在地的青年組織「賽德克族青年會」物資募集，在本（8）月6日發起召集令，號召有一定越野能力的車友，騰出車輛的載運空間，到埔里的物資集中地，協助相關機構將物資運往各部落。
然而，前往部落的路途，受嚴重土石流影響，道路被沖毀，留下大量黃土，一般轎車根本無法通行，台灣極地救援聯盟也曝光送暖的吉普車視角，從畫面上可以看到，前往災區部落的路上滿是碎石泥濘，台灣極地救援聯盟也表示「吉普車的強化改裝，在這時候才展現用途」，並霸氣喊出「國軍弟兄辛苦了，這種爛路我們來就好了！」，熱心且義無反顧的送暖，讓災民相當感動。
除此之外，國防部也依地方政府需求，持續派出救災部隊，第五作戰區今（9）日表示，自5日至今日，已派遣兵力524員、各式車輛39車次、直升機3架次；載運物資7.2噸、後送傷患4員，協尋大體1具。