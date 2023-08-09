糗了！「300國軍救災兵力未到位」遭打臉　許淑華：資訊傳遞落差

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昨天下午南投縣政府發出新聞稿，表示許淑華「請求中央增派300名國軍弟兄，協助部落環境復原及災民家園整理的部分，卻迄未落實到位，她非常焦慮。」國防部深夜急打臉，指自5日以來已派遣兵力524員、各式車輛39車次、直升機3架次；載運物資7.2噸、後送傷患4員，協尋大體1具。今（9）日將依地方政府所提「國軍協助救災需求表」調度兵力320員，分赴仁愛鄉德鹿谷村、都達村、精英村、春陽村、大同村、南豐村、親愛村及萬豐村等8個村落，協助執行土石、泥沙清淤作業，以儘速恢復人民正常生活。
在南投縣政府指「爭取300名國軍救災兵力未到位」之前，許淑華臉書已秀出和國軍第五作戰區指揮官章元勳互動的照片、感謝軍方協助；民進黨立委蔡培慧更是早在7日便po出國軍從陸路、空中協助救災的畫面，因此「救災兵力未到位」的說法引起各界不解，許淑華今（9）日受訪時緩頰，表示係「資訊上面傳遞有些誤差」。
許淑華說，鄭文燦副院長5日第一次勘災時，她提出請求直升機和300名兵力救災支援。是希望一旦部落進出道路開通，兵力立即進入協助清運，所以昨天鄉公所相當關心是不是有足夠兵力，她才再三確認兵力能否如期進入。
許淑華說，昨天下午已跟鄉公所、軍方第五作戰區章指揮官確認兵力調派問題，後來「確認是一開始資訊傳遞有落差」，雖然昨天在南投縣的兵力沒這麼多，但她已和指揮官達成共識，國軍要在災區內進行消毒、人員機具進駐。至於要派遣多少人力，則視部落需求、由軍方調度，「軍方將全力支持清運作業，沒問題的」。
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